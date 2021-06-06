Homem morre atropelado por carro ao atravessar Reta da Penha

Um homem de 64 anos morreu depois de ser atropelado por um carro na Reta da Penha, bairro Santa Luiza, em Vitória, por volta de 6h deste domingo (6). Os familiares contaram que a vítima seguia para o trabalho no momento do acidente.
De acordo com informações da TV Gazeta, testemunhas contaram que o homem desceu de um ônibus e atravessava a pista para pegar outro coletivo quando foi atropelado. A Polícia Militar informou que o motorista que o atropelou parou para prestar socorro e fez o teste do bafômetro, que deu negativo para ingestão de bebida alcoólica.
Ele foi encaminhado para a Delegacia Regional do município. O corpo foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. A família esteve no DML para liberar o corpo e contou que o homem morava no bairro São Pedro, em Vitória.
Com informações de Gabriela Ribeti, da TV Gazeta