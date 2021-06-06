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Vitória

Homem morre atropelado por carro ao atravessar Reta da Penha

A vítima é um homem de 64 anos. Ele foi atropelado por volta das 6h deste domingo (6) quando atravessa a avenida a caminho do trabalho
Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

06 jun 2021 às 14:15

Publicado em 06 de Junho de 2021 às 14:15

Assassinatos da Ilha Dr Américo
Corpo da vítima foi levado para o Departamento Médico Legal, em Vitória Crédito: Vitor Jubini
Um homem de 64 anos morreu depois de ser atropelado por um carro na Reta da Penha, bairro Santa Luiza, em Vitória, por volta de 6h deste domingo (6). Os familiares contaram que a vítima seguia para o trabalho no momento do acidente.
De acordo com informações da TV Gazeta, testemunhas contaram que o homem desceu de um ônibus e atravessava a pista para pegar outro coletivo quando foi atropelado. A Polícia Militar informou que o motorista que o atropelou parou para prestar socorro e fez o teste do bafômetro, que deu negativo para ingestão de bebida alcoólica.
Ele foi encaminhado para a Delegacia Regional do município. O corpo foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. A família esteve no DML para liberar o corpo e contou que o homem morava no bairro São Pedro, em Vitória.
Com informações de Gabriela Ribeti, da TV Gazeta

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