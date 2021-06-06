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Sul do ES

Motociclista morre em acidente na ES 482 em Cachoeiro

Jocimar Cabral de Almeida morreu após ser atingido por uma caminhonete na rodovia, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado

Publicado em 06 de Junho de 2021 às 13:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jun 2021 às 13:33
Viatura da Polícia Militar
Ocorrência foi atendida pelo Batalhão de Trânsito da Polícia Militar Crédito: Carlos Alberto Silva
O motociclista Jocimar Cabral de Almeida morreu na noite de sábado (5) após ser atingido por uma caminhonete na rodovia ES 482,  que liga Cachoeiro a Safra, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, por volta de 19h15.
O motorista do veículo contou à Polícia Militar que seguia pela via e, ao realizar uma ultrapassagem, bateu de frente com a moto, que estava no sentido contrário. Ele acionou o socorro e ficou no local. A morte do motociclista foi constatada pelo Samu.
Segundo informações da PM, o motorista foi submetido ao teste do bafômetro. O resultado deu negativo para ingestão de bebida alcoólica. Ele foi conduzido para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

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