Motociclista morre em acidente na ES 482 em Cachoeiro

O motociclista Jocimar Cabral de Almeida morreu na noite de sábado (5) após ser atingido por uma caminhonete na rodovia ES 482, que liga Cachoeiro a Safra, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, por volta de 19h15.
O motorista do veículo contou à Polícia Militar que seguia pela via e, ao realizar uma ultrapassagem, bateu de frente com a moto, que estava no sentido contrário. Ele acionou o socorro e ficou no local. A morte do motociclista foi constatada pelo Samu.
Segundo informações da PM, o motorista foi submetido ao teste do bafômetro. O resultado deu negativo para ingestão de bebida alcoólica. Ele foi conduzido para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.