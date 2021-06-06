Motoboy de 29 anos é assassinado a tiros em bairro da Serra

Um motoboy, de 29 anos, foi assassinado a tiros na Praia de Capuba, na Serra, às 20h deste sábado (5). A vítima estava com uma caixa para entrega de lanches. Uma moto foi encontrada abandonada, em um matagal próximo ao local do homicídio.
A Polícia Militar informou que foi acionada para verificar a informação de um possível homicídio na Praia de Capuba. Chegando ao local, a equipe se deparou com um homem morto no meio da rua, atingido por disparos de arma de fogo.
A vítima estava com uma caixa para entrega de lanches. Testemunhas disseram que o homem estava a bordo de uma motocicleta, mas não souberam informar modelo e placa. Após o registro do fato, os policiais encontraram uma moto abandonada no mesmo bairro.
Por nota, a Polícia Civil (PCES) informou que a ocorrência foi registrada, inicialmente, como homicídio. O caso será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML), em Vitória, para ser liberado para os familiares.
A PCES destacou que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. "O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas", diz a corporação.