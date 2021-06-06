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Praia de Capuba

Motoboy de 29 anos é assassinado a tiros em bairro da Serra

A vítima, que estava com uma caixa para entrega de lanches, foi morta na Praia de Capuba, na Serra, às 20h deste sábado (5)
Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

06 jun 2021 às 14:34

Publicado em 06 de Junho de 2021 às 14:34

DHPP na Serra:
Morte do motoboy será investigada pela equipe da DHPP da Serra Crédito: A Gazeta
Um motoboy, de 29 anos, foi assassinado a tiros na Praia de Capuba, na Serra, às 20h deste sábado (5). A vítima estava com uma caixa para entrega de lanches. Uma moto foi encontrada abandonada, em um matagal próximo ao local do homicídio.
Polícia Militar informou que foi acionada para verificar a informação de um possível homicídio na Praia de Capuba. Chegando ao local, a equipe se deparou com um homem morto no meio da rua, atingido por disparos de arma de fogo.
A vítima estava com uma caixa para entrega de lanches. Testemunhas disseram que o homem estava a bordo de uma motocicleta, mas não souberam informar modelo e placa. Após o registro do fato, os policiais encontraram uma moto abandonada no mesmo bairro.
Por nota, a Polícia Civil (PCES) informou que a ocorrência foi registrada, inicialmente, como homicídio. O caso será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML), em Vitória, para ser liberado para os familiares.
A PCES destacou que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. "O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas", diz a corporação. 

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