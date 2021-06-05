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Motivação não divulgada

Criminoso mata dois jovens dentro de barbearia em Cariacica

Assassinatos aconteceram durante a manhã deste sábado (5), no bairro Jardim Campo Grande; rapazes eram amigos e tinham 18 e 21 anos
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

05 jun 2021 às 13:09

Publicado em 05 de Junho de 2021 às 13:09

Dois jovens foram mortos em Cariacica
No início da tarde, policiais ainda trabalhavam na barbearia onde o crime aconteceu Crédito: Reprodução | TV Gazeta
Dois jovens foram mortos a tiros dentro de uma barbearia localizada no bairro Jardim Campo Grande, em Cariacica, na Grande Vitória. O duplo homicídio aconteceu na manhã deste sábado (5), por volta das 10h30. Os dois rapazes eram amigos e tinham 18 e 21 anos de idade.
De acordo com informações obtidas pela TV Gazeta junto aos policiais, testemunhas relataram que o assassino entrou atirando no local e que uma das vítimas estava cortando o cabelo quando foi atingida pelos disparos. O criminoso não teria tentado roubar nada, nem sequer discutido com alguém.
Polícias Civil e Militar estiveram na barbearia onde aconteceu o crime
Por volta das 12h30, os corpos foram retirados da barbearia e levados pela Polícia Civil Crédito: Reprodução | TV Gazeta
Por volta das 12h40, a Polícia Militar e a Polícia Civil ainda trabalhavam no local. A mãe de um dos rapazes mortos foi para a barbearia assim que teve alta do hospital, onde ficou internada por cerca de 20 dias, devido à Covid-19. Outros familiares também se dirigiram ao estabelecimento.
Em nota, a PC informou que o caso foi registrado, inicialmente, como duplo homicídio e será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Até o meio da tarde do sábado (5), nenhum suspeito de cometer o crime havia sido detido.
Ainda de acordo com a Polícia Civil, os corpos das vítimas foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, onde passarão por exame cadavérico e serão liberados por familiares. Outros detalhes não foram passados para preservar a apuração dos fatos.

DENUNCIE

A assessoria da PC aproveitou a ocasião para reforçar que a "população tem papel importante nas investigações" e deve contribuir com informações sobre crimes por meio do Disque-Denúncia (181). No site oficial é possível enviar imagens e vídeos. O sigilo e o anonimato são garantidos.

Atualização

06/06/2021 - 5:00
A Polícia Civil enviou uma nota sobre o duplo homicídio. O texto foi atualizado.

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