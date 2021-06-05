Criminoso mata dois jovens dentro de barbearia em Cariacica

No início da tarde, policiais ainda trabalhavam na barbearia onde o crime aconteceu

De acordo com informações obtidas pela TV Gazeta junto aos policiais, testemunhas relataram que o assassino entrou atirando no local e que uma das vítimas estava cortando o cabelo quando foi atingida pelos disparos. O criminoso não teria tentado roubar nada, nem sequer discutido com alguém.