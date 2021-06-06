Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vitória

Cães ajudam PM apreender drogas e radiocomunicadores no Bairro da Penha

O patrulhamento dos militares, realizado neste sábado (5), contou com a participação de cinco cães da Companhia Independente de Operações com Cães (Cioc)
Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

06 jun 2021 às 13:51

Publicado em 06 de Junho de 2021 às 13:51

PM apresenta material apreendido com a ajuda de cães da Cioc
PM apreendeu drogas, radiocomunicadores e fogos de artíficio Crédito: Divulgação/Sesp
Os cães da Companhia Independente de Operações com Cães (Cioc), ajudaram a Polícia Militar a apreender drogas, radiocomunicadores, caixas de fogos de artifício e máquina de cartão de crédito no Bairro da Penha, em Vitória, neste sábado (5).
Participaram da ação, os cães Jhingo, Rex, Chacau, Sirius e Eudis. Para realizar o policiamento a pé, o efetivo foi dividido em duas patrulhas. Os cachorros foram aplicados em diversos pontos da região.
Em um barraco que funcionava como base de comunicação de criminosos, Eudis encontrou sete rádios, 13 bases para carregar baterias, duas baterias sobressalentes, uma máquina de cartão de crédito e quatro caixas de fogos de artifício.
Em um terreno baldio, o mesmo animal localizou 350 buchas de maconha enterradas. Já o cão Rex encontrou 138 pinos de cocaína em uma edificação abandonada. Todo o material foi apreendido e entregue na Delegacia Regional de Vitória.
PM apresenta material apreendido com a ajuda de cães da Cioc
Resultado da operação foi encaminhado para a Delegacia Regional de Vitória Crédito: Divulgação/Cioc

Veja Também

Bandidos de bicicleta roubam cordão de pedestre em Vila Velha. Veja vídeo

Perseguição e tiros durante assalto a motorista de aplicativo em Vila Velha

Criminoso mata dois jovens dentro de barbearia em Cariacica

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bairro da Penha Segurança Pública Vitória (ES) Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Confira simpatia poderosa com canela para ter mais coragem na vida
Imagem de destaque
Criança é resgatada na França após ficar trancada em van desde 2024
Imagem de destaque
Homem é executado em pizzaria lotada em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados