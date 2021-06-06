Cães ajudam PM apreender drogas e radiocomunicadores no Bairro da Penha

PM apreendeu drogas, radiocomunicadores e fogos de artíficio Crédito: Divulgação/Sesp

Os cães da Companhia Independente de Operações com Cães (Cioc), ajudaram a Polícia Militar a apreender drogas, radiocomunicadores, caixas de fogos de artifício e máquina de cartão de crédito no Bairro da Penha , em Vitória, neste sábado (5).

Participaram da ação, os cães Jhingo, Rex, Chacau, Sirius e Eudis. Para realizar o policiamento a pé, o efetivo foi dividido em duas patrulhas. Os cachorros foram aplicados em diversos pontos da região.

Em um barraco que funcionava como base de comunicação de criminosos, Eudis encontrou sete rádios, 13 bases para carregar baterias, duas baterias sobressalentes, uma máquina de cartão de crédito e quatro caixas de fogos de artifício.

Em um terreno baldio, o mesmo animal localizou 350 buchas de maconha enterradas. Já o cão Rex encontrou 138 pinos de cocaína em uma edificação abandonada. Todo o material foi apreendido e entregue na Delegacia Regional de Vitória.