Perseguição e tiros durante assalto a motorista de aplicativo em Vila Velha

Viatura da Polícia Militar: policiais identificaram atuação de bandidos em Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva

O que era para ser mais um dia de trabalho se transformou em perseguição e troca de tiros, depois que dois homens armados renderam uma motorista de aplicativo e sob ameaça fizeram a vítima dirigir enquanto praticavam crimes no comércio, na noite de sexta-feira (04), no bairro Jardim Marilândia, em Vila Velha.

Para a polícia, a vítima contou que recebeu um chamado no bairro Maruípe, em Vitória. Ao entrar no veículo, dois homens que estavam armados deram ordem para a mulher seguir para a cidade de Vila Velha.

De acordo com a Polícia Militar, ao chegar no município, na avenida Piracicaba, os criminosos mandaram a vítima estacionar em frente a uma loja de roupas, local que seria alvo de um dos assaltos.

Neste momento uma viatura da Polícia Militar patrulhava na região e percebeu que um dos homens embarcou no banco traseiro armado. Ao avistar a polícia, o carro teria saído em alta velocidade, sentido à Avenida Carlos Lindenberg, dando início à perseguição.

Segundo a polícia, enquanto fugiam da abordagem policial os criminosos atiraram contra a guarnição que revidou. Policiais relataram que, ao alcançar o veículo, a mulher contou quer foi feita refém dos criminosos e obrigada e fugir da polícia. Ela disse ainda que, enquanto um dos homens tentava assaltar uma loja de roupas, o outro que permaneceu no veículo a mantinha sob a mira de uma arma.