Após perseguição, homem é encontrado embaixo de cama em Itapuã

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Um homem foi detido após invadir uma casa e fugir pelo telhado de várias outras no bairro Itapuã, em Vila Velha , na manhã desta segunda-feira (26). Ele se escondeu e só foi encontrado minutos depois embaixo da cama de um morador, que estava dormindo na hora.

Vídeos mostram o homem em cima do telhado de uma casa, enquanto populares que estavam na rua diziam para ele descer e se entregar. Em outro momento, policiais entram numa casa e saem com o homem algemado.

Em entrevista à TV Gazeta, a moradora da residência, que não quis se identificar, disse que estava dormindo e acordou com os policiais pedindo para que ela abrisse o portão, pois suspeitavam que um homem teria invadido a casa.

Homem foi perseguido e fugiu pelo telhado de casas no bairro Itapuã, em Vila Velha Crédito: Imagens enviadas para a TV Gazeta

“Eles subiram e vasculharam tudo, porque existia o relato de que um homem tinha invadido várias casas e veio correndo passando por cima dos telhados”, contou.

Depois de procurarem pela casa e não encontrarem o suspeito, os policiais voltaram para a rua. Segundo a moradora, as pessoas permaneceram na região, pois acreditavam que não tinha como o homem ter fugido.

A moradora contou que pessoas viram sangue no muro da casa dela, por isso, os policiais resolveram entrar novamente na casa para procurar. Foi quando encontraram o homem escondido embaixo da cama do pai dela, que estava dormindo.

“O bandido entrou, escalou o escritório, entrou pela báscula, entrou no quarto do meu pai e se escondeu debaixo da cama, com o meu pai dormindo. Foi um susto muito grande”, disse.

Nas imagens é possível ver o homem sendo conduzido e colocado na viatura. Segundo informações da TV Gazeta, ele foi levado pelos militares para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, pois apresentava alguns ferimentos.

O QUE DIZ A POLÍCIA MILITAR

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Militar afirmou que, na manhã desta segunda-feira (26), um solicitante entrou em contato, via Ciodes (190), informando que estava vendo um homem pulando de telhado a telhado e temia ser alguém tentando invadir uma casa.

"No local, os militares conseguiram deter o suspeito que relatou que estava indo deitar em uma obra abandonada para dormir quando foi perseguido e correu. Nenhum popular se interessou em prestar queixa ou ir até a delegacia. Os militares encaminharam o suspeito até o Hospital Antônio Bezerra de Faria para cuidados médicos e, posteriormente, ele foi liberado, tendo em vista que não foi acusado de nenhum delito", finaliza a nota.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

A reportagem também entrou em contato com a Polícia Civil para mais informações sobre o caso. "Até o momento, nenhuma ocorrência com estas características foi entregue na Delegacia Regional de Vila Velha", informou a Polícia Civil, por meio de nota.

Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta