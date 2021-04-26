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Em Vitória

Bandido invade casa na Mata da Praia e leva R$ 300 mil em joias e dinheiro

A dona da residência, uma senhora de 71 anos, revela que agora está com muito medo porque, por pouco, não encontrou o bandido dentro de casa durante a ação dele

Publicado em 26 de Abril de 2021 às 12:41

Aurélio de Freitas

Aurélio de Freitas

Publicado em 

26 abr 2021 às 12:41
Casa de idosa foi invadida por criminoso na Mata da Praia, em Vitória
Casa de idosa foi invadida por criminoso na Mata da Praia, em Vitória Crédito: Reprodução | TV Gazeta
Um criminoso invadiu uma casa na Mata da Praia, em Vitória, neste domingo (25), e fugiu levando joias e dinheiro. O prejuízo é avaliado em R$ 300 mil. A reportagem da TV Gazeta  esteve no local e conversou com a dona da residência, uma senhora de 71 anos, que revela que agora está com muito medo porque, por pouco, não encontrou o bandido durante a ação dele.
O criminoso foi direto até o armário da dona da casa e procurou por objetos de valor, que estavam nas gavetas.
"Ouvi o barulho de alguma coisa caindo. Eu fui até a escada pensando em subir. Acendi a luz. Quando acendi, ouvi outro barulho e pensei: não é normal. E aí decidi ir para a rua. Quando pisei na calçada, ele despencou do muro do vizinho"
Idosa que teve a casa assaltada - -
As marcas das mãos do criminoso ainda estão pela casa. Ele fugiu do alcance das câmeras de segurança, escalou o muro e entrou pela porta de uma varanda, que estava aberta.
A idosa estava sozinha em casa. Para escapar, o homem fugiu pelo mesmo lugar por onde entrou. O criminoso também levou a carteira com todos os documentos e cartões de banco e, duas horas depois do crime, ainda tentou usar um dos cartões.
À reportagem, a idosa contou que, em mais de 30 anos, esse foi o primeiro crime no local, o que deixou os moradores assustados. A casa fica em uma rua tranquila do bairro.

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Segundo a moradora, a câmera de monitoramento da Prefeitura Municipal de Vitória, que fica há menos de 20 metros da casa, está desligada e, por isso, não registrou a ação do bandido. A informação sobre o não funcionamento da câmera foi dada a ela por policiais que estiveram no local.
A prefeitura foi questionada pela reportagem sobre a câmera desligada, que teria filmado a ação, mas até o momento não respondeu sobre o funcionamento do dispositivo.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL E A POLÍCIA MILITAR

A Polícia Civil disse que um boletim de atendimento da Polícia Militar, de crimes contra o patrimônio, quando não há detidos em flagrante, não é um boletim de ocorrência utilizado para investigação. A PC orientou que a família procure uma delegacia para que o caso seja investigado.
A Polícia Militar disse que o policiamento na região é realizado de forma ostensiva.
Com informações de Aurélio de Freitas, da TV Gazeta

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