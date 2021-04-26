Bandido invade casa na Mata da Praia e leva R$ 300 mil em joias e dinheiro

Casa de idosa foi invadida por criminoso na Mata da Praia, em Vitória Crédito: Reprodução | TV Gazeta

TV Gazeta esteve no local e conversou com a dona da residência, uma senhora de 71 anos, que revela que agora está com muito medo porque, por pouco, não encontrou o bandido durante a ação dele. Um criminoso invadiu uma casa na Mata da Praia, em Vitória , neste domingo (25), e fugiu levando joias e dinheiro. O prejuízo é avaliado em R$ 300 mil. A reportagem daesteve no local e conversou com a dona da residência, uma senhora de 71 anos, que revela que agora está com muito medo porque, por pouco, não encontrou o bandido durante a ação dele.

O criminoso foi direto até o armário da dona da casa e procurou por objetos de valor, que estavam nas gavetas.

"Ouvi o barulho de alguma coisa caindo. Eu fui até a escada pensando em subir. Acendi a luz. Quando acendi, ouvi outro barulho e pensei: não é normal. E aí decidi ir para a rua. Quando pisei na calçada, ele despencou do muro do vizinho" Idosa que teve a casa assaltada - -

As marcas das mãos do criminoso ainda estão pela casa. Ele fugiu do alcance das câmeras de segurança, escalou o muro e entrou pela porta de uma varanda, que estava aberta.

A idosa estava sozinha em casa. Para escapar, o homem fugiu pelo mesmo lugar por onde entrou. O criminoso também levou a carteira com todos os documentos e cartões de banco e, duas horas depois do crime, ainda tentou usar um dos cartões.

À reportagem, a idosa contou que, em mais de 30 anos, esse foi o primeiro crime no local, o que deixou os moradores assustados. A casa fica em uma rua tranquila do bairro.

Segundo a moradora, a câmera de monitoramento da Prefeitura Municipal de Vitória, que fica há menos de 20 metros da casa, está desligada e, por isso, não registrou a ação do bandido. A informação sobre o não funcionamento da câmera foi dada a ela por policiais que estiveram no local.

A prefeitura foi questionada pela reportagem sobre a câmera desligada, que teria filmado a ação, mas até o momento não respondeu sobre o funcionamento do dispositivo.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL E A POLÍCIA MILITAR

A Polícia Civil disse que um boletim de atendimento da Polícia Militar, de crimes contra o patrimônio, quando não há detidos em flagrante, não é um boletim de ocorrência utilizado para investigação. A PC orientou que a família procure uma delegacia para que o caso seja investigado.

A Polícia Militar disse que o policiamento na região é realizado de forma ostensiva.