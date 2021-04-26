Corpo de jovem é resgatado no mar da Praia do Riacho em Guarapari

O corpo de um jovem foi encontrado no mar da Praia do Riacho, em Guarapari, no início da tarde deste domingo (25). Após ser avistado por banhistas, bombeiros foram até a região apontada e encontraram o rapaz já sem vida.
Segundo os militares, o jovem havia desaparecido na última sexta-feira (23). A cena reuniu muitas pessoas enquanto os bombeiros fizeram a retirada do corpo da água. A Guarda Marítima da cidade também ajudou na remoção da vítima.
RETIRADO DA ÁGUA
Segundo a Polícia Civil, o corpo da vítima não apresentava sinais de violência. O jovem estava de roupa de banho e foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser identificado. O exame cadavérico irá identificar a causa da morte. A identidade e a idade do rapaz não foram confirmadas.