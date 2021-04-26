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Estava desaparecido

Corpo de jovem é resgatado no mar da Praia do Riacho em Guarapari

Bombeiros e guarda-vidas foram acionados na tarde deste domingo (25) e encontraram a vítima próximo à faixa de areia. O homem usava roupas de banho e não apresentava sinais de violência

Publicado em 26 de Abril de 2021 às 10:58

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

26 abr 2021 às 10:58
Guarapari
O corpo de um jovem foi encontrado no mar da Praia do Riacho, em Guarapari, na tarde deste domingo (25) Crédito: Internauta
O corpo de um jovem foi encontrado no mar da Praia do Riacho, em Guarapari, no início da tarde deste domingo (25). Após ser avistado por banhistas, bombeiros foram até a região apontada e encontraram o rapaz já sem vida.

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Segundo os militares, o jovem havia desaparecido na última sexta-feira (23). A cena reuniu muitas pessoas enquanto os bombeiros fizeram a retirada do corpo da água. A Guarda Marítima da cidade também ajudou na remoção da vítima.

RETIRADO DA ÁGUA

Segundo a Polícia Civil, o corpo da vítima não apresentava sinais de violência. O jovem estava de roupa de banho e foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser identificado. O exame cadavérico irá identificar a causa da morte. A identidade e a idade do rapaz não foram confirmadas.

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