Bandidos de bicicleta roubam cordão de pedestre em Vila Velha. Veja vídeo

Bandidos assaltam pedestre em Itapoã, Vila Velha Crédito: Reprodução câmeras de segurança

Dois criminosos em uma bicicleta roubaram o cordão de um homem no bairro Itapoã, em Vila Velha . A ação criminosa aconteceu às 14h16 de quinta-feira (3) e foi registrada por câmeras de segurança. Desde o feriado de Corpus Christi, o bairro tem sido alvo constante de ladrões.

As imagens mostram a vítima sem camisa, de bermuda, empurrando um carrinho de praia, se aproximando de um veículo branco. Do outro lado do vídeo, na calçada da rua, surge uma mulher com uma criança. Logo em seguida, outra mulher também aparece.

De bicicleta, os ladrões passam perto do homem e, sem descer do veículo, puxam o cordão do pescoço dele. Quando percebe o crime, a vítima reage e corre atrás dos bandidos. Por meio do vídeo, não é possível perceber se o homem recuperou a joia.

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Desde o feriado de Corpus Christi, celebrado na quinta-feira, a região tem sido área de atuação de assaltantes. Na manhã de quinta, um homem foi rendido por dois ladrões, também bicicleta , quando caminhava no calçadão da Praia de Itapoã.

A abordagem foi filmada por moradores de um prédio próximo à praia. As imagens mostram o momento em que a vítima - de camisa preta e bermuda verde - caminha e é abordada pelos suspeitos, um em cada bicicleta. Eles cercam o homem e exigem os pertences, celular e o fazem retirar o que aparenta ser uma aliança.

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Já na manhã de sexta-feira (4), um idoso de 71 anos foi esfaqueado durante um assalto cometido em um ponto de ônibus, no mesmo bairro. Ele levou uma facada na barriga mesmo depois de já ter entregue a bolsa e enquanto tentava fugir correndo do local.

O crime aconteceu por volta das 6 horas. De acordo com testemunhas, o idoso aguardava um ônibus para o Terminal de Vila Velha, de onde iria para o bairro Terra Vermelha, quando o criminoso chegou de bicicleta e o abordou. Após o ataque, a vítima embarcou no primeiro coletivo que passou e conseguiu socorro ao chegar no Centro de Vila Velha.

Idoso foi socorrido em terminal do Transcol, no Centro de Vila Velha Crédito: Reprodução | TV Gazeta

O QUE DIZ A POLÍCIA

Por nota, a Polícia Militar informou que está atenta aos registros criminais do município de Vila Velha e afirmou que diariamente realiza ações preventivas na comunidade. De acordo com a corporação, houve uma redução de 31,2% nos dados de roubo a pessoa em via pública, quando comparados os meses de janeiro, fevereiro março e abril deste ano com o mesmo período em 2020.

"O comando da 1ª Companhia do 4° Batalhão, com intuito de se aproximar da comunidade, garantir uma prestação de serviço mais eficaz e aumentar a sensação de segurança, se reúne constantemente com representantes da comunidade a fim de traçar estratégias de segurança conforme as demandas da região", diz o documento enviado à reportagem.