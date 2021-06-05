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Em Linhares

Motociclista sofre corte no pescoço ao ser atingido por linha de pipa no ES

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, corte não foi muito profundo. Ao ser socorrido, motociclista foi levado ao hospital lúcido
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

05 jun 2021 às 15:27

Publicado em 05 de Junho de 2021 às 15:27

Motociclista sofre corte no pescoço após ser atingido por linha de pipa em Linhares Crédito: Telespectador | TV Gazeta Norte
Um motociclista sofreu um corte no pescoço na tarde desta sexta-feira (4), em LinharesNorte do Espírito Santo, enquanto trafegava pela Avenida Cerejeira, no bairro Movelar. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros,  o corte não foi muito profundo. O homem, que não teve idade e identidade reveladas, foi levado ao Hospital Geral de Linhares (HGL).
No atendimento à vítima, os militares constataram que populares já haviam providenciado pedaços de pano para estancar o sangramento. Segundo os Bombeiros, o motociclista estava lúcido. Ele relatou que trafegava com sua moto pela avenida, quando sentiu uma linha de pipa atingindo seu pescoço. A vítima ainda conseguiu pilotar um pouco mais até uma borracharia, onde parou para pedir ajuda.
Os profissionais do Corpo de Bombeiros providenciaram compressas de algodão para conter a hemorragia, avaliaram o estado geral da vítima e constataram que não havia outros ferimentos ou fraturas. Segundo os militares que atenderam a ocorrência, a vítima não corre risco e deve se recuperar bem. 

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