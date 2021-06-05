Motociclista sofre corte no pescoço ao ser atingido por linha de pipa no ES

No atendimento à vítima, os militares constataram que populares já haviam providenciado pedaços de pano para estancar o sangramento. Segundo os Bombeiros, o motociclista estava lúcido. Ele relatou que trafegava com sua moto pela avenida, quando sentiu uma linha de pipa atingindo seu pescoço. A vítima ainda conseguiu pilotar um pouco mais até uma borracharia, onde parou para pedir ajuda.