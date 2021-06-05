Motociclista sofre corte no pescoço ao ser atingido por linha de pipa no ES

Um motociclista sofreu um corte no pescoço na tarde desta sexta-feira (4), em Linhares, Norte do Espírito Santo, enquanto trafegava pela Avenida Cerejeira, no bairro Movelar. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o corte não foi muito profundo. O homem, que não teve idade e identidade reveladas, foi levado ao Hospital Geral de Linhares (HGL).
No atendimento à vítima, os militares constataram que populares já haviam providenciado pedaços de pano para estancar o sangramento. Segundo os Bombeiros, o motociclista estava lúcido. Ele relatou que trafegava com sua moto pela avenida, quando sentiu uma linha de pipa atingindo seu pescoço. A vítima ainda conseguiu pilotar um pouco mais até uma borracharia, onde parou para pedir ajuda.
Os profissionais do Corpo de Bombeiros providenciaram compressas de algodão para conter a hemorragia, avaliaram o estado geral da vítima e constataram que não havia outros ferimentos ou fraturas. Segundo os militares que atenderam a ocorrência, a vítima não corre risco e deve se recuperar bem.