Linhares: 80 animais silvestres em cativeiro já foram resgatados em 2021

Animais silvestres resgatados em Linhares Crédito: Divulgação

Desde o começo deste ano, 80 animais silvestres mantidos em cativeiro já foram resgatados em Linhares , Norte do Espírito Santo. Os dados são do Departamento de Fiscalização Ambiental do município. Entre os animais encontrados estão um veado, aves, cobras, um macaco, um bicho-preguiça, um jacaré e até um ouriço-cacheiro.

De acordo com o órgão, que é vinculado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos Naturais (Semam), dos 80 animais, 30 apresentavam algum tipo de lesão ou ferimento. Eles foram encaminhados ao Centro de Reintrodução de Animais Selvagens (Cereias), em Aracruz

Os que não apresentaram lesões, foram devolvidos ao seu habitat natural ou soltas na Floresta Nacional De Goytacazes, em Linhares. De acordo com a diretora de Fiscalização Ambiental, Jamara Silva, os animais foram resgatados durante ação de fiscalização ou mediante entrega voluntária. Veja outros animais que foram resgatados em Linhares.

Animais silvestres resgatados em Linhares

“Em muitos casos, esses animais são mantidos em cativeiro para serem comercializados ou domesticados. Contudo, essa prática ilegal pode acarretar multa que varia de R$ 500 a R$ 5 mil por animal apreendido, além de os responsáveis responderem por infrações ambientais”, destaca Jamara Silva.

ENTREGA VOLUNTÁRIA

Os moradores de Linhares, que criam animais silvestres sem autorização legal, podem realizar a entrega voluntária das espécies na sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, localizada na Avenida Rufino de Carvalho, nº 1.200, Centro, ou solicitar o seu recolhimento pelo telefone (27) 3372 2067, no horário das 8 às 16 horas.