Durante fiscalização realizada na noite deste sábado (3), na BR 101, em Viana, a Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES) apreendeu seis pássaros silvestres e três filhotes que estavam dentro de um veículo Citroën Picasso. No carro, estavam dois ocupantes.
A fiscalização aconteceu no quilômetro 304 e as aves foram identificadas como sendo da espécie coleiro Tui Tui.
Segundo informações da PRF, ao vistoriar o veículo, os agentes viram no porta-malas, um objeto volumoso coberto por um pano. Após ser indagado, o condutor informou aos policiais que estava transportando aves. Além disso, foi encontrado debaixo do banco do passageiro, três filhotes de pássaros ainda no ninho, escondidos dentro de uma sacola plástica.
Aves silvestres são apreendidas pela PRF dentro de carro na BR 101 em Viana
A PRF também informou que os animais não possuíam anilhas do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (Ibama) ou qualquer tipo de autorização do órgão competente. Os ocupantes foram encaminhados juntamente com os pássaros, para a Delegacia Regional de Cariacica.