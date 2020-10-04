Pássaros apreendidos pela PRF estavam no porta-malas do carro Crédito: Divulgação/PRF-ES

A fiscalização aconteceu no quilômetro 304 e as aves foram identificadas como sendo da espécie coleiro Tui Tui.

Filhotes de pássaros que estavam dentro do carro Crédito: Divulgação/PRF-ES

Segundo informações da PRF, ao vistoriar o veículo, os agentes viram no porta-malas, um objeto volumoso coberto por um pano. Após ser indagado, o condutor informou aos policiais que estava transportando aves. Além disso, foi encontrado debaixo do banco do passageiro, três filhotes de pássaros ainda no ninho, escondidos dentro de uma sacola plástica.

Your browser does not support the audio element. Aves silvestres são apreendidas pela PRF dentro de carro na BR 101 em Viana