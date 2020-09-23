PRF flagra carreta cegonha transportando carros roubados em Cariacica

Carros apreendidos pela PRF em carreta cegonha na Rodovia do Contorno Crédito: Divulgação/PRF

Dois veículos roubados foram flagrados por policiais rodoviários federais sendo transportados em uma carreta cegonha na noite desta terça-feira (22) na Rodovia do Contorno, em Cariacica

Policiais realizavam fiscalização no Km 285 da rodovia quando abordaram a carreta que fazia o transporte de 12 veículos usados.

Os agentes efetuaram os procedimentos de identificação veicular na carreta, e ao procederem vistoria dos veículos transportados, identificaram que um dos carros, um Volkswagen Gol, apresentava sinais de adulteração.

Durante vistorias nos demais automóveis, os policiais identificaram que um outro Gol também possuía sinais de adulteração, além de apresentar restrição de furto/roubo, registrado no dia 25 de junho em São Paulo.

Indagado, o motorista da carreta informou que os veículos estariam sendo transportados de São Bernardo do Campo/SP e seguiriam para o município de Remanso/BA. Ele contou, ainda, que receberia R$ 13mil pelo transporte dos automóveis.