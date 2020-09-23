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Na Rodovia do Contorno

PRF flagra carreta cegonha transportando carros roubados em Cariacica

Durante fiscalização, policiais observaram que dois veículos estavam adulterados. Eles estavam sendo transportados de  São Bernardo do Campo/SP para o município de Remanso/BA

Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 12:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 set 2020 às 12:25
Carros apreendidos pela PRF em carreta cegonha na Rodovia do Contorno
Carros apreendidos pela PRF em carreta cegonha na Rodovia do Contorno Crédito: Divulgação/PRF
Dois veículos roubados foram flagrados por policiais rodoviários federais sendo transportados em uma carreta cegonha na noite desta terça-feira (22) na Rodovia do Contorno, em Cariacica.
Policiais realizavam fiscalização no Km 285 da rodovia quando abordaram a carreta que fazia o transporte de 12 veículos usados.

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Os agentes efetuaram os procedimentos de identificação veicular na carreta, e ao procederem vistoria dos veículos transportados, identificaram que um dos carros, um Volkswagen Gol, apresentava sinais de adulteração.
Durante vistorias nos demais automóveis, os policiais identificaram que um outro Gol também possuía sinais de adulteração, além de apresentar restrição de furto/roubo, registrado no dia 25 de junho em São Paulo.
Indagado, o motorista da carreta informou que os veículos estariam sendo transportados de São Bernardo do Campo/SP e seguiriam para o município de Remanso/BA. Ele contou, ainda, que receberia R$ 13mil pelo transporte dos automóveis.
A ocorrência foi encaminhada para o Departamento de Policia Judiciária (DPJ) de Cobilândia, Vila Velha/ES.

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