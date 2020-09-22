Vídeo: ladrões com uniforme da Polícia Civil assaltam distribuidora no ES

Quatro homens armados e vestindo roupas idênticas ao uniforme da Polícia Civil invadiram uma distribuidora de bebidas e gás de cozinha na tarde desta terça-feira (22), em Vila Garrido, Vila Velha.
Ladrões com uniforme da Polícia Civil assaltam distribuidora no ES
O quarteto rendeu uma funcionária de 24 anos, que estava sozinha no momento do assalto. Todos os suspeitos usavam camisas pretas, capuzes e as palavras "Polícia Civil" na parte de trás das camisas como é o uniforme operacional da Polícia Civil capixaba.
Nas imagens registradas pelas câmeras de videomonitoramento do estabelecimento, é possível ver quando um dos criminosos abre gaveta de dinheiro e pega uma quantia em dinheiro cerca de R$ 3 mil. Os bandidos também levaram cigarros. Os quatro deixaram o estabelecimento rapidamente e embarcaram em um veículo Volksvagen Fox, de cor prata, para fugir. Veja o vídeo:
Os policiais militares do 4ª Batalhão foram acionados rapidamente sobre o crime e deram início a uma varredura na região. "A ação chamou atenção de toda a população ao redor, pois não é como a polícia age. Durante as buscas, localizamos dois adolescentes em uma moto roubada e também o veículo que teria sido usado na fuga. O condutor, um senhor de 60 anos, dirigia o carro no momento da abordagem e informou que o filho dele, que já é conhecido pela polícia, estava com o veículo mais cedo.", pontuou o capitão Marcus Queiroz.
O motorista foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha para prestar depoimento. O fato dos criminosos estarem usando roupas semelhantes ao uniforme da Polícia Civil chamou atenção. "Foi uma atitude abusada e que nos surpreendeu, apesar do modo de agir imediatamente nos ter feito perceber que não integravam o sistema de segurança. Foi uma tentativa de despistar nossas equipes, mas o fato de andarem em quatro em um carro descaracterizado já seria um motivo para chamar a nossa atenção", observou o capitão Queiroz.