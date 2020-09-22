Homem sequestrado é resgatado por policiais, mas acaba preso em Colatina

Carro foi abordado nas proximidades da BR 259, em Colatina Crédito: Divulgação PMES

Um homem foi sequestrado em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (22). Após algumas horas, ele foi resgatado pela Polícia Militar . A vítima do sequestro, no entanto, teve o mesmo destino do suspeito: a prisão. Ele também foi detido porque tinha um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas.

De acordo com a Polícia Militar, um irmão da vítima encaminhou para os militares vídeos com pedidos de socorro do homem. Segundo o familiar, o sequestrador estava mantendo o irmão dele preso em um carro em função de dívidas de drogas.

Após a denúncia, os militares conseguiram montar um cerco e abordar o veículo nas proximidades da BR 259. Segundo a PM, o condutor é de Belo Horizonte e no interior do carro estava o homem que pediu ajuda.

A vítima do sequestro confirmou que tinha uma dívida com o motorista e disse que foi obrigada a entrar no carro. Nas buscas realizadas no automóvel drogas foram encontradas.

Após verificação da PM, os militares constataram que a vítima era conhecida por ter atuação no tráfico de drogas de Colatina e tinha um mandado de prisão em aberto.