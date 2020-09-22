Acidente deixa motociclista em estado grave em Vitória

Uma moto e um veículo Fiat Siena colidiram no início da tarde desta terça-feira (22), no cruzamento entre as Avenidas Desembargador Santos Neves e Nossa Senhora da Penha, no bairro Santa Helena, em Vitória. De acordo com informações da Polícia Militar, o motociclista ficou ferido e o Samu foi acionado para o socorro.
De acordo com apuração do fotojornalista de A Gazeta Fernando Madeira, que esteve no local, a Guarda de Trânsito de Vitória informou que o motociclista tem 29 anos e é de Colatina. Ele foi socorrido e levado para o hospital São Lucas em estado grave.
A Prefeitura Municipal de Vitória (PMV) informou que às 15h20 o trânsito no local já havia sido liberado.