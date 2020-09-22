Motorista morre em acidente em Cachoeiro de Itapemirim

Um motorista morreu na manhã desta terça-feira (22) em um acidente registrado na Rodovia Gumercindo Moura Nunes, na ES 164, que liga a zona urbana de Cachoeiro de Itapemirim ao Distrito de Soturno, no Sul do Espírito Santo. A vítima se envolveu em uma batida com outro carro, em uma curva..
O acidente envolveu um Fiat Palio e um Chevrolet Prisma. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o acidente foi por volta das 8 horas.
Quando os bombeiros chegaram ao local, o motorista do Palio, identificado como Josemar Rabi, estava inconsciente e com parada cardiorrespiratória. Ele foi encaminhado para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, mas acabou morrendo.
O outro motorista foi socorrido por populares e levado também para a Santa Casa. O estado de saúde da vítima ainda não foi informado pelo hospital.