Vídeo flagra acidente com capotamento em Colatina

Um carro capotou no bairro Ayrton Senna, em Colatina, região Noroeste do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (17). Uma câmera de segurança flagrou o acidente. Veja o registro:
De acordo com a Polícia Militar, apesar do susto, o condutor não ficou ferido no acidente. Ele estava sozinho no momento do capotamento e alegou que o veículo apresentou problemas mecânicos.
O condutor foi submetido ao teste do bafômetro, que não constatou álcool no organismo da vítima. Ainda segundo a polícia, o motorista estava com documentos regulares.