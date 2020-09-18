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Susto

Vídeo flagra acidente com capotamento em Colatina

Motorista estava sozinho no momento do acidente, segundo informações da Polícia Militar

Publicado em 18 de Setembro de 2020 às 15:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 set 2020 às 15:28
Um carro capotou no bairro Ayrton Senna, em Colatina, região Noroeste do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (17). Uma câmera de segurança flagrou o acidente. Veja  o registro:
De acordo com a Polícia Militar, apesar do susto, o condutor não ficou ferido no acidente. Ele estava sozinho no momento do capotamento e alegou que o veículo apresentou problemas mecânicos. 
O condutor foi submetido ao teste do bafômetro, que não constatou álcool no organismo da vítima. Ainda segundo a polícia, o motorista estava com documentos  regulares.
Carro capotado em Colatina
Carro capotado em Colatina Crédito: Divulgação |PMES

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