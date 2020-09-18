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Norte do ES

Metalúrgicos fazem protesto na BR 101, em São Mateus

Equipes da Eco101 e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estão no local. A pista da rodovia ficou interditada nesta sexta-feira (18) das 7h30 até por volta de 9h, quando foi liberada

Publicado em 18 de Setembro de 2020 às 09:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 set 2020 às 09:16
Protesto de metalúrgicos interdita a BR 101 em São Mateus
Protesto de metalúrgicos interdita a BR 101 em São Mateus Crédito: Internauta
Uma manifestação realizada por metalúrgicos interditou o trânsito na BR 101, em São Mateus, na Região Norte do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (18). A interdição aconteceu no quilômetro 58 da rodovia, das 7h30 até por volta das 9h, quando a pista foi liberada. Equipes da Eco101 e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estão no local.
De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, concessionária que administra a rodovia, o trânsito está totalmente interditado nos dois sentidos. 
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a manifestação é feita por funcionários da empresa Marcopolo, que possui uma fábrica no município. Ainda não há informações sobre as reivindicações dos trabalhadores.

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O QUE DIZ A EMPRESA

Atualização: A Marcopolo foi procurada pela reportagem de A Gazeta na manhã desta sexta-feira (18). Por nota, a empresa explicou que ontem, quinta-feira, na entrada dos turnos diurno e noturno houve movimentação do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos que bloquearam a via de acesso à empresa e impediram a entrada, incitando os colaboradores a não entrarem para trabalhar.
Segundo a empresa, esta movimentação causou estranheza porque a comissão do PLR em São Mateus aprovou o valor da PLR e esse valor é o mesmo para todos os colaboradores em Caxias do Sul e São Mateus. Inclusive com o pagamento, esta semana, de antecipação de R$ 300. Ressaltou ainda que lamenta o ocorrido e destaca que vem, desde a sua instalação de maneira pioneira no Espírito Santo trabalhando fortemente com objetivo de gerar o crescimento da operação de São Mateus e da economia de toda a região, com a geração de aproximadamente 1.100 postos de trabalho.

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