Metalúrgicos fazem protesto na BR 101, em São Mateus

Atualização: A Marcopolo foi procurada pela reportagem de A Gazeta na manhã desta sexta-feira (18). Por nota, a empresa explicou que ontem, quinta-feira, na entrada dos turnos diurno e noturno houve movimentação do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos que bloquearam a via de acesso à empresa e impediram a entrada, incitando os colaboradores a não entrarem para trabalhar.

Segundo a empresa, esta movimentação causou estranheza porque a comissão do PLR em São Mateus aprovou o valor da PLR e esse valor é o mesmo para todos os colaboradores em Caxias do Sul e São Mateus. Inclusive com o pagamento, esta semana, de antecipação de R$ 300. Ressaltou ainda que lamenta o ocorrido e destaca que vem, desde a sua instalação de maneira pioneira no Espírito Santo trabalhando fortemente com objetivo de gerar o crescimento da operação de São Mateus e da economia de toda a região, com a geração de aproximadamente 1.100 postos de trabalho.