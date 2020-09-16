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Cariacica

Colisão entre duas carretas e um carro deixa um ferido no Contorno

Segundo a Eco 101, ambulância, guincho e viatura de inspeção estiveram no local para prestar atendimento, além da PRF, que informou que o carro envolvido no acidente chegou a capotar

Publicado em 16 de Setembro de 2020 às 16:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 set 2020 às 16:51
Carro colide com carretas na Rodovia do Contorno, em Cariacica
Carro colide com carretas na Rodovia do Contorno, em Cariacica Crédito: Internauta
Uma colisão envolvendo duas carretas e um carro foi registrada às 13h10 desta quarta-feira (16), no km 294,6 da Rodovia do Contorno, em Cariacica. De acordo com a Eco 101, concessionária responsável pela via, uma pessoa ficou ferida e foi levada para um hospital.
Também segundo a empresa, uma ambulância, um guincho e uma viatura de inspeção estiveram no local para prestar atendimento, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que informou que o carro envolvido no acidente chegou a capotar. Durante o atendimento da ocorrência, a faixa principal no sentido norte ficou interditada. A pista foi liberada às 14h21.

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