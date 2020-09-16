Colisão entre duas carretas e um carro deixa um ferido no Contorno

Uma colisão envolvendo duas carretas e um carro foi registrada às 13h10 desta quarta-feira (16), no km 294,6 da Rodovia do Contorno, em Cariacica. De acordo com a Eco 101, concessionária responsável pela via, uma pessoa ficou ferida e foi levada para um hospital.
Também segundo a empresa, uma ambulância, um guincho e uma viatura de inspeção estiveram no local para prestar atendimento, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que informou que o carro envolvido no acidente chegou a capotar. Durante o atendimento da ocorrência, a faixa principal no sentido norte ficou interditada. A pista foi liberada às 14h21.