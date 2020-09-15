Protesto por jovem baleado para o trânsito na Avenida Vitória

Familiares e amigos do jovem protestam na Avenida Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Uma manifestação de familiares e amigos de um jovem de 22 anos, que foi baleado no último sábado (12), em Nova Almeida, na Serra , interditou o trânsito na Avenida Vitória, na Capital , na tarde desta terça-feira (15), nas proximidades de uma faculdade da região. De acordo com informações da Guarda Municipal de Vitória, cerca de 15 pessoas fecharam as três faixas da via no sentido Jucutuquara. Os manifestantes liberaram a pista por volta das 15h30.

De acordo com apuração da TV Gazeta, familiares do rapaz participaram do protesto nesta tarde (15) e reforçaram que o jovem está internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Estadual de Urgência e Emergência. Segundo informações do repórter Roger Santana, eles relatam que o rapaz estava em uma festa, com cerca de 500 pessoas, de sábado para domingo. Por volta das 6h da manhã, ele e o irmão estariam aguardando o motorista de um aplicativo, quando policiais militares teriam chegado atirando.

Ainda segundo a família da vítima, com a chegada da polícia houve uma correria e o rapaz teria então levado dois tiros nas costas. Os parentes também acrescentaram que, na versão da polícia, a vítima teria atirado contra os policiais primeiro, mas a família nega, dizendo que o jovem não tinha arma.

Segundo a Polícia Militar, na manhã do último domingo (13), o Ciodes recebeu a informação de que estava ocorrendo uma briga generalizada no bairro Costabella, e que no local havia indivíduos armados. Em nota, a PM informou que equipes foram até o endereço da denúncia e visualizaram vários indivíduos que ao perceberem a presença da guarnição fugiram, sendo possível ver mais de um deles armado.

"Um dos suspeitos tentou fugir pelo quintal de uma residência, porém foi acompanhado. Ele recebeu voz de parada e neste momento apontou a arma em direção aos militares, fazendo menção em atirar. Ao perceber a iminente agressão, um dos policiais efetuou um disparo de arma de fogo atingindo o indivíduo, que mesmo baleado correu por mais alguns metros, até os fundos da residência, sendo alcançado pelo militar. Ao se aproximar do indivíduo, o suspeito jogou a arma, uma espingarda calibre 32, que estava em sua posse no mato. O indivíduo foi socorrido pelos policiais para a UPA de Castelândia e posteriormente transferido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência. A arma, que estava com uma munição deflagrada, foi entregue no DHPP", informou.

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