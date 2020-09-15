Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veja vídeo

Protesto por jovem baleado para o trânsito na Avenida Vitória

A família do rapaz afirma que ele foi vítima de tiros disparados por policiais militares; já a PM diz que o jovem apontou uma arma para os policiais que atiraram

Publicado em 15 de Setembro de 2020 às 16:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 set 2020 às 16:29
Homicídio em Nova Almeida, na Serra
Familiares e amigos do jovem protestam na Avenida Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
Uma manifestação de familiares e amigos de um jovem de 22 anos, que foi baleado no último sábado (12), em Nova Almeida, na Serra, interditou o trânsito na Avenida Vitória, na Capital, na tarde desta terça-feira (15), nas proximidades de uma faculdade da região. De acordo com informações da Guarda Municipal de Vitória, cerca de 15 pessoas fecharam as três faixas da via no sentido Jucutuquara. Os manifestantes liberaram a pista por volta das 15h30. 
De acordo com apuração da TV Gazeta, familiares do rapaz participaram do protesto nesta tarde (15) e reforçaram que o jovem está internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Estadual de Urgência e Emergência. Segundo informações do repórter Roger Santana, eles relatam que o rapaz estava em uma festa, com cerca de 500 pessoas, de sábado para domingo. Por volta das 6h da manhã, ele e o irmão estariam aguardando o motorista de um aplicativo, quando policiais militares teriam chegado atirando.
Ainda segundo a família da vítima, com a chegada da polícia houve uma correria e o rapaz teria então levado dois tiros nas costas. Os parentes também acrescentaram que, na versão da polícia, a vítima teria atirado contra os policiais primeiro, mas a família nega, dizendo que o jovem não tinha arma.
Segundo a Polícia Militar, na manhã do último domingo (13), o Ciodes recebeu a informação de que estava ocorrendo uma briga generalizada no bairro Costabella, e que no local havia indivíduos armados. Em nota, a PM informou que equipes foram até o endereço da denúncia e visualizaram vários indivíduos que ao perceberem a presença da guarnição fugiram, sendo possível ver mais de um deles armado.
"Um dos suspeitos tentou fugir pelo quintal de uma residência, porém foi acompanhado. Ele recebeu voz de parada e neste momento apontou a arma em direção aos militares, fazendo menção em atirar. Ao perceber a iminente agressão, um dos policiais efetuou um disparo de arma de fogo atingindo o indivíduo, que mesmo baleado correu por mais alguns metros, até os fundos da residência, sendo alcançado pelo militar. Ao se aproximar do indivíduo, o suspeito jogou a arma, uma espingarda calibre 32, que estava em sua posse no mato. O indivíduo foi socorrido pelos policiais para a UPA de Castelândia e posteriormente transferido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência. A arma, que estava com uma munição deflagrada, foi entregue no DHPP", informou.
Demandada, a Polícia Civil informou que o rapaz baleado foi autuado em flagrante pelo crime de tentativa de homicídio por resistência à ação da polícia e será encaminhado ao Centro de Triagem de Viana assim que receber alta hospitalar. O procedimento foi encaminhado para o Serviço de Investigações Especiais (SIE), do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que dará continuidade à apuração dos fatos.

Veja Também

Bandidos rendem homens na porta de bar em Cariacica; veja vídeo

Funcionários lamentam assassinato de dono de supermercado na Serra

Bandidos de carro atiram e deixam dois baleados e um morto em Cariacica

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Havana, capital de Cuba
Pobre Cuba! Um passeio pela minha história com o país
crime walace lovato
Grupo envolvido em morte de empresário no ES é acusado de milícia privada
Imagem de destaque
Justiça no ES ordena cirurgia de câncer, mas plano se nega a atender

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados