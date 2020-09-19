Acidente com duas motos deixa uma pessoa morta em Nova Venécia

Um motociclista morreu em um acidente no município de Nova Venécia, no Noroeste do Estado, na noite desta sexta-feira (18). A vítima, segundo a Polícia Militar, é Jhones Campanhole Vidotto, de 31 anos. A colisão aconteceu na rodovia que liga Nova Venécia a Vila Pavão, nas proximidades de uma cooperativa de café da região.
De acordo com as informações do boletim de ocorrência, Jhones estava em uma moto de cor branca seguindo no sentido Nova Venécia x Aeroporto, quando colidiu com uma moto de cor vermelha que vinha no sentido contrário. Ainda segundo informações da PM, havia um veículo próximo ao local do acidente, com um pequeno reboque, que os policiais não souberam informar se teve participação na ocorrência.
Os condutores envolvidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de São Mateus. A perícia da Polícia Civil esteve no local.
Com informações da TV Gazeta Norte