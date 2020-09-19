Acidente com duas motos deixa uma pessoa morta em Nova Venécia

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, Jhones estava em uma moto de cor branca seguindo no sentido Nova Venécia x Aeroporto, quando colidiu com uma moto de cor vermelha que vinha no sentido contrário. Ainda segundo informações da PM, havia um veículo próximo ao local do acidente, com um pequeno reboque, que os policiais não souberam informar se teve participação na ocorrência.