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Motociclista morre em acidente na BR 101, em Vila Velha

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o veículo ciclomotor, espécie de motocicleta com menos de 50 cilindradas, tombou na pista por volta das 18h15

Publicado em 11 de Setembro de 2020 às 20:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 set 2020 às 20:24
Data: 17/02/2020 - ES - Pancas - Homem com várias passagens pela polícia é preso pela PRF na BR 101, em Linhares
Além da PRF, equipes da Eco101 também foram acionadas Crédito: PRF | Divulgação
Um acidente no quilômetro 316 da BR 101, em Vila Velha, causou a morte de um homem por volta das 18h15 desta sexta-feira (11). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, um veículo ciclomotor, espécie de motocicleta com menos de 50 cilindradas, tombou na pista, acarretando na morte do piloto.
A PRF informou que as equipes ainda estão no local para apurar as causas do acidente, mas, em princípio, nenhum outro veículo estaria envolvido. O nome da vítima não foi divulgado.
A pista no sentido Norte da BR 101 ficou parcialmente interditada devido ao acidente. Equipes da Eco 101, concessionária que administra a rodovia, também foram acionadas.

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