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Associação criminosa

Preso casal suspeito de extorsão que agia em Minas Gerais e no ES

Segundo a polícia, o casal induzia as vítimas a enviar fotos e vídeos e depois exigia dinheiro para não divulgar o material na internet

Publicado em 11 de Setembro de 2020 às 19:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 set 2020 às 19:16
Operação Visibilidade, realizada pelas Polícias Civil e Militar, na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória, prendeu o fugitivo do sistema penitenciário, Layson Poloni da Conceição, ele havia deixado a cadeia na saidinha do dias das mães e não retornou
Polícia Civil no Espírito Santo deu apoio à polícia mineira na prisão do casal  Crédito: Fernando Madeira
Um homem de 28 anos e a esposa, de 34, foram presos nesta quarta-feira (9) acusados de participação em uma associação criminosa responsável pelo crime de extorsão no Espírito Santo e em Minas Gerais. A prisão foi efetuada em uma operação conjunta entre a Delegacia de Polícia de Montanha e policiais civis de Caratinga, no Estado vizinho. O homem foi detido no Distrito de Vinhático, em Montanha. A mulher, por sua vez, foi encontrada em Teixeira de Freitas, na Bahia, momentos antes de realizar uma cirurgia plástica.
Preso casal suspeito de extorsão que agia em Minas Gerais e no ES
Segundo informações da Polícia Civil do Espírito Santo, a mulher, junto com o companheiro, aplicava golpes por meio das redes sociais. Na internet, com um perfil falso, ela trocava vídeos e fotos com as vítimas. Após o envio de arquivos, eles ameaçavam divulgar o material recebido, extorquindo as vítimas. A polícia não deu detalhes sobre o tipo de fotos que eram enviadas.
De acordo com o delegado titular da DP de Montanha, Leonardo Ávila, em Caratinga uma das vítimas chegou a pagar R$ 11,8 mil, com medo de que fotos e vídeos fossem divulgados. No Espírito Santo, duas pessoas foram vítimas da associação criminosa. Não se sabe o valor que foi subtraído, mas a Polícia Civil informou que as pessoas que tiveram prejuízo são de Colatina e Ecoporanga.
Durante a apuração dos fatos, iniciadas pela polícia mineira, foi solicitado o apoio da delegacia de Montanha depois que os agentes tiveram conhecimento da localização dos suspeitos.
Segundo o delegado, após o início das buscas descobriu-se que a mulher estava em Teixeira de Freitas.
Ela estava em uma clínica estética na Bahia e iria realizar uma cirurgia plástica. Fizemos contato com os policiais civis do município, que foram até o local e conseguiram cumprir o mandado de prisão na porta do estabelecimento, antes que ela realizasse o procedimento estético, disse Ávila.
O delegado ainda ressaltou que outras pessoas serão envolvidas e que a investigação vai continuar.
Os dois suspeitos foram encaminhados para o Estado de Minas Gerais e permanecem à disposição da Justiça de Caratinga.

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