Polícia Civil no Espírito Santo deu apoio à polícia mineira na prisão do casal Crédito: Fernando Madeira

Um homem de 28 anos e a esposa, de 34, foram presos nesta quarta-feira (9) acusados de participação em uma associação criminosa responsável pelo crime de extorsão no Espírito Santo e em Minas Gerais . A prisão foi efetuada em uma operação conjunta entre a Delegacia de Polícia de Montanha e policiais civis de Caratinga, no Estado vizinho. O homem foi detido no Distrito de Vinhático, em Montanha. A mulher, por sua vez, foi encontrada em Teixeira de Freitas, na Bahia, momentos antes de realizar uma cirurgia plástica.

Your browser does not support the audio element. Preso casal suspeito de extorsão que agia em Minas Gerais e no ES

Segundo informações da Polícia Civil do Espírito Santo, a mulher, junto com o companheiro, aplicava golpes por meio das redes sociais. Na internet, com um perfil falso, ela trocava vídeos e fotos com as vítimas. Após o envio de arquivos, eles ameaçavam divulgar o material recebido, extorquindo as vítimas. A polícia não deu detalhes sobre o tipo de fotos que eram enviadas.

De acordo com o delegado titular da DP de Montanha, Leonardo Ávila, em Caratinga uma das vítimas chegou a pagar R$ 11,8 mil, com medo de que fotos e vídeos fossem divulgados. No Espírito Santo, duas pessoas foram vítimas da associação criminosa. Não se sabe o valor que foi subtraído, mas a Polícia Civil informou que as pessoas que tiveram prejuízo são de Colatina e Ecoporanga.

Durante a apuração dos fatos, iniciadas pela polícia mineira, foi solicitado o apoio da delegacia de Montanha depois que os agentes tiveram conhecimento da localização dos suspeitos.

Segundo o delegado, após o início das buscas descobriu-se que a mulher estava em Teixeira de Freitas.

Ela estava em uma clínica estética na Bahia e iria realizar uma cirurgia plástica. Fizemos contato com os policiais civis do município, que foram até o local e conseguiram cumprir o mandado de prisão na porta do estabelecimento, antes que ela realizasse o procedimento estético, disse Ávila.

O delegado ainda ressaltou que outras pessoas serão envolvidas e que a investigação vai continuar.