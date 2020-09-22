Homem faz ocorrência por problemas no auxílio emergencial e é preso no ES

Um homem de 52 anos foi preso após registrar um boletim de ocorrência, para relatar problemas no auxílio emergencial. A prisão aconteceu na manhã desta terça-feira (22) pela Polícia Civil de Guaçuí, na Região do Caparaó. Ao verificar o nome do homem, a polícia descobriu que ele era foragido da Justiça.
De acordo com a polícia, o homem fez uma ocorrência on-line, após ter problemas para receber a parcela do auxílio emergencial. Nesta manhã (22), ele foi até a delegacia para imprimir o documento.
Os policiais civis verificaram a identidade do homem e descobriram que havia, contra ele, um mandado de prisão preventiva em aberto pela suspeita de um homicídio triplamente qualificado, expedido pela Justiça do município de Iúna.
O homem acabou preso e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim.