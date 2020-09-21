Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Bom Jesus do Norte

Polícia faz novas investigações em caso de aborto clandestino no Sul do ES

A suspeita de realizar o procedimento foi indiciada por aborto, mas o MPES devolveu o caso para a polícia para novas diligências. A vítima, de 31 anos, estava grávida de dois meses e morreu durante a intervenção

Publicado em 21 de Setembro de 2020 às 19:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 set 2020 às 19:29
Vista aérea de Bom Jesus do Norte
Vista aérea de Bom Jesus do Norte, cidade onde aconteceu o aborto clandestino Crédito: Luciney Araújo
Após quatro meses, a Polícia Civil de Bom Jesus do Norte, no Sul do Espírito Santo, continua investigando o caso de uma mulher, de 31 anos, que morreu após tentar fazer um aborto clandestino. O fato aconteceu no dia 02 de maio e, na época, uma suspeita de ter feito o procedimento ilegal foi presa pelo crime.  O inquérito foi concluído e encaminhado ao Ministério Público do Espírito Santo (MPES), mas foi devolvido à polícia para um aprofundamento da investigação.
A vítima, estava grávida de dois meses e pagou R$ 800 para uma mulher, de 48 anos, realizar o aborto. Durante o procedimento a gestante não resistiu e morreu. 
Segundo o delegado Sandro Zanon, o inquérito da Polícia Civil foi concluído e a mulher suspeita de ter feito o procedimento, que  confessou ter participado do procedimento clandestino, foi indiciada por aborto praticado em terceiros com consentimento. O caso foi encaminhado ao MPES, mas foi remetido novamente à polícia para novas diligências.
Estamos aguardando a vistoria do celular da vítima e da autora para verificar se de fato foi um caso isolado ou se ela já vinha fazendo esse comportamento, essa atividade, com outras pessoas. Essa análise é feita pela perícia técnica em Vitória e aguardamos os laudos, revela o delegado.
O prazo para devolver o processo novamente ao MPES é de 30 dias e o período pode ser prorrogado, caso a perícia não fique pronta. A mulher presa pelo crime foi encaminhada ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim, mas por conta da pandemia do novo coronavírus conseguiu liberdade e responde em prisão domiciliar.

Veja Também

Damares Alves agiu para impedir aborto de menina de 10 anos no ES

Obrigação de informar aborto à polícia não deve impedir atendimento à vítima, diz MPF

O CASO

O namorado da vítima, de 36 anos, contou que a gestante estava grávida de dois meses e que, uma semana antes do aborto, contratou uma mulher para realizar o procedimento, porém ela não conseguiu concluir o trabalho. Na semana seguinte, a mesma mulher retornou para continuar o procedimento abortivo.
Com pressa, a suspeita de ter feito o procedimento fugiu da casa da gestante e voltou, com apoio de uma ambulância. Um médico plantonista atestou que a vítima faleceu por conta de um infarto. Aos militares, a mulher acabou confessando que estava realizando o processo abortivo.
gestante tinha um filho 13 anos, mas não desejava o bebê, pois, segundo o namorado, em depoimento a polícia, a criança seria um empecilho para a vida dela. O homem teria dito ainda que tentou mudar a opinião da namorada, mas não teve jeito. Vítima e suspeita eram faxineiras. As duas se conheciam porque trabalharam juntas e trocaram telefones para dividir informações sobre oportunidades de trabalho na cidade.

Veja Também

Dupla distrai casal para homem furtar bolsa de mulher em cafeteria de Vitória

Dois homens são assassinados a tiros em bairro da Serra

Detentos que renderam agentes em Cachoeiro seguem foragidos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Endividamento silencioso: como pequenas contas podem quebrar o seu orçamento
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 28/04/2026
Heliponto da Rodoviária de Vitória
Heliponto da Rodoviária de Vitória é reativado para pousos noturnos do Notaer

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados