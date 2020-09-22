Idoso é preso suspeito de abusar de menina de 11 anos no Sul do ES

Uma menina de 11 anos foi molestada, no interior de Presidente Kennedy, no Litoral Sul do Espírito Santo. O crime, segundo a Polícia Civil, aconteceu na noite desta segunda-feira (21). O suspeito, um pescador de 60 anos, é o companheiro da avó da vítima. Ele teria oferecido R$50 para criança não revelar o abuso.
O crime aconteceu em uma comunidade no interior do município. Segundo a delegacia regional de Itapemirim, a criança foi passar o dia na casa da avó, quando o companheiro dela, um pescador de 60 anos, a viu tomando banho e começou a passar a mão na região do peito da menina.
Ainda segundo a polícia, ele ofereceu R$50 para a menina não contar o que ele fez e disse que daria mais R$ 50 reais se, na próxima vez que ela voltasse à casa da avó, ele pudesse realizar o mesmo ato.
A menina contou para a avó o que havia acontecido e a polícia foi acionada. Na delegacia, o suspeito disse que tocou nos seios da criança no momento em que foi dar um abraço e que tudo não passou de um mal-entendido. O pescador foi encaminhado para o Presídio de Xuri, em Vila Velha, e vai responder por estupro de vulnerável.