Idoso é preso suspeito de abusar de menina de 11 anos no Sul do ES

Ainda segundo a polícia, ele ofereceu R$50 para a menina não contar o que ele fez e disse que daria mais R$ 50 reais se, na próxima vez que ela voltasse à casa da avó, ele pudesse realizar o mesmo ato.

A menina contou para a avó o que havia acontecido e a polícia foi acionada. Na delegacia, o suspeito disse que tocou nos seios da criança no momento em que foi dar um abraço e que tudo não passou de um mal-entendido. O pescador foi encaminhado para o Presídio de Xuri, em Vila Velha, e vai responder por estupro de vulnerável.