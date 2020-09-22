Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crime

Idoso é preso suspeito de abusar de menina de 11 anos no Sul do ES

O suspeito, um pescador de 60 anos, é o companheiro da avó da vítima. Ele teria oferecido R$50 para a criança não revelar o abuso

Publicado em 22 de Setembro de 2020 às 16:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 set 2020 às 16:17
Delegacia Regional de Itapemirim
Delegacia Regional de Itapemirim onde a ocorrência foi registrada Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Uma menina de 11 anos foi molestada, no interior de Presidente Kennedy, no Litoral Sul do Espírito Santo. O crime, segundo a Polícia Civil, aconteceu na noite desta segunda-feira (21). O suspeito, um pescador de 60 anos, é o companheiro da avó da vítima. Ele teria oferecido R$50 para criança não revelar o abuso.
O crime aconteceu em uma comunidade no interior do município. Segundo a delegacia regional de Itapemirim, a criança foi passar o dia na casa da avó, quando o companheiro dela, um pescador de 60 anos, a viu tomando banho e começou a passar a mão na região do peito da menina.
Ainda segundo a polícia, ele ofereceu R$50 para a menina não contar o que ele fez e disse que daria mais R$ 50 reais se, na próxima vez que ela voltasse à casa da avó, ele pudesse realizar o mesmo ato.

Veja Também

Abuso em São Mateus: Corregedoria arquiva processo contra promotor

Especialista do ES fala sobre sinais de abuso e os traumas da violência

Livros e vídeos ajudam a conversar com as crianças sobre abuso sexual

A menina contou para a avó o que havia acontecido e a polícia foi acionada. Na delegacia, o suspeito disse que tocou nos seios da criança no momento em que foi dar um abraço e que tudo não passou de um mal-entendido. O pescador foi encaminhado para o Presídio de Xuri, em Vila Velha, e vai responder por estupro de vulnerável.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Os policiais foram até Santo André, nas imediações do Faça Fácil, onde ocorreu o duplo homicídio
Homem e mulher são mortos a tiros no meio da rua em Cariacica
Daniele Loureiro dos Santos, de 24 anos, foi morta a tiros dentro de casa em Linhares
Menina de 6 anos liga para tia e pede ajuda após mãe ser morta a tiros em Linhares
A abordagem foi feita em Bento Ferreira após a mulher pedir ajuda a uma equipe que fazia patrulhamento no bairro
Homem é preso pela Guarda de Vitória após ser flagrado perseguindo a ex em Bento Ferreira

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados