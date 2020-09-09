Abuso em São Mateus: Corregedoria arquiva processo contra promotor

Acusado de estuprar e engravidar a sobrinha de 10 anos foi preso dias após a denúncia Crédito: Vitor Jubini | Arquivo | GZ

Na decisão, datada de 7 de setembro, o corregedor Rinaldo Reis Lima determina o arquivamento da reclamação disciplinar "considerando a não ocorrência de infração disciplinar ou ilícito penal em razão da ausência de elementos concretos de descumprimento dos deveres funcionais pelo membro reclamado no âmbito de sua atividade-fim perante o feito judicial que tratou do caso de abortamento aqui analisado".

A criança capixaba cumpria duas das três condições previstas pelo Código Penal para permitir o aborto legal: caso de estupro e risco de morte para a mãe. A terceira condição é anencefalia do feto.

A representação questionava a "motivação jurídica" pela qual o aborto foi realizado no Pernambuco e não em seu Estado de origem e se houve consentimento da criança. O documento argumentava que havia sido cometido crime previsto no artigo 125 do Código Penal, que prevê pena de reclusão de três a dez anos por "provocar aborto, sem o consentimento da gestante".