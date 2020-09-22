Carro pega fogo e fica totalmente destruído pelas chamas em Colatina

Um carro pegou fogo no bairro Amarílio Caiado Fraga (Soella III), em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, no final da manhã desta terça-feira (22). Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido no incêndio, mas o motorista se sentiu mal e precisou ser levado para o hospital.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas foram controladas quando os militares chegaram ao local. O automóvel ficou completamente destruído.
As causas do incêndio não foram divulgadas. Ainda segundo informações dos Bombeiros, não houve solicitação de perícia.
O proprietário, devido à situação, acabou se sentindo mal e foi socorrido por populares para atendimento médico em um pronto-socorro. O nome dele e o quadro de saúde não foram informados.