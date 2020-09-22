Carro pega fogo e fica totalmente destruído pelas chamas em Colatina

Veículo ficou completamente destruído Crédito: Rosinaldo das Neves

Um carro pegou fogo no bairro Amarílio Caiado Fraga (Soella III), em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo, no final da manhã desta terça-feira (22). Segundo o Corpo de Bombeiros , ninguém ficou ferido no incêndio, mas o motorista se sentiu mal e precisou ser levado para o hospital.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas foram controladas quando os militares chegaram ao local. O automóvel ficou completamente destruído.

A ocorrência foi no final da manha desta terça-feira (22) Crédito: Rosinaldo das Neves

As causas do incêndio não foram divulgadas. Ainda segundo informações dos Bombeiros, não houve solicitação de perícia.