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Noroeste do ES

Carro pega fogo e fica totalmente destruído pelas chamas em Colatina

Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém ferido no incêndio, mas o motorista se sentiu mal e precisou ser levado para o hospital

Publicado em 22 de Setembro de 2020 às 15:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 set 2020 às 15:50
Veículo ficou completamente destruído Crédito: Rosinaldo das Neves 
Um carro pegou fogo no bairro Amarílio Caiado Fraga (Soella III), em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, no final da manhã desta terça-feira (22). Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido no incêndio, mas o motorista se sentiu mal e precisou ser levado para o hospital.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas foram controladas quando os militares chegaram ao local. O automóvel ficou completamente destruído.
A ocorrência foi no final da manha desta terça-feira (22)  Crédito: Rosinaldo das Neves
As causas do incêndio não foram divulgadas. Ainda segundo informações dos Bombeiros, não houve solicitação de perícia.
O proprietário, devido à situação, acabou se sentindo mal e foi socorrido por populares para atendimento médico em um pronto-socorro. O nome dele e o quadro de saúde não foram informados. 

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