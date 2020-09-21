Motorista fica ferida após capotar com carro em Vila Velha

Um acidente envolvendo um veículo modelo Ford Ka e um Tucson, que chegou a capotar, foi registrado no final da tarde desta segunda-feira (21), próximo ao Terminal de Vila Velha, entre as avenidas Francelina Carneiro Setúbal e Carioca, no bairro Divino Espírito Santo.
De acordo com informações da Guarda Municipal de Vila Velha, que chegou ao local às 17h40, ainda não se sabe quem provocou a colisão. A condutora do veículo que capotou foi levada pelo Samu até o hospital Santa Mônica. O estado de saúde dela não foi informado. O trânsito no local está congestionado tanto no sentido da Terceira Ponte, como em direção ao Centro.
Procurada pela reportagem, a Polícia Militar ainda não respondeu à demanda.