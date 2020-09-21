Veja vídeo

Motorista fica ferida após capotar com carro em Vila Velha

A condutora do veículo que capotou foi levada pelo Samu até o hospital Santa Mônica. O estado de saúde dela não foi informado

Publicado em 21 de Setembro de 2020 às 18:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 set 2020 às 18:51
Capotamento em Vila Velha
Acidente no cruzamento das Avenidas Professora Francelina Setúbal com a Carioca Crédito: Fernando Madeira
Um acidente envolvendo um veículo modelo Ford Ka e um Tucson, que chegou a capotar, foi registrado no final da tarde desta segunda-feira (21), próximo ao Terminal de Vila Velha, entre as avenidas Francelina Carneiro Setúbal e Carioca, no bairro Divino Espírito Santo.
De acordo com informações da Guarda Municipal de Vila Velha, que chegou ao local às 17h40, ainda não se sabe quem provocou a colisão. A condutora do veículo que capotou foi levada pelo Samu até o hospital Santa Mônica. O estado de saúde dela não foi informado. O trânsito no local está congestionado tanto no sentido da Terceira Ponte, como em direção ao Centro.
Procurada pela reportagem, a Polícia Militar ainda não respondeu à demanda.

Capotamento em Vila Velha

