Carreta fica atravessada na pista e interdita trecho da BR 101, na Serra

Um acidente envolvendo uma carreta deixou o tráfego de veículos comprometido no início da tarde desta segunda-feira (21), no Km 262, da BR 101, na Serra. O veículo ficou atravessado na pista entre os bairros Barro Branco e Nova Carapina. O trecho chegou a ficar totalmente interditado logo após o acidente, ocorrido por volta de 14h20, segundo a Polícia Rodoviária Federal.
A Eco101 afirmou que às 15h22 ainda havia interdição em uma faixa de cada sentido. Pouco menos de duas horas após o acidente, às 16h, a Eco atualizou a informação, dizendo que a pista havia sido liberada. A carreta não estava carregada, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal.
A PRF informou também que ainda não há informações sobre a causa do acidente e que ninguém ficou ferido. Apesar da liberação da via, o trânsito continua complicado no local.