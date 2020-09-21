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Trecho liberado

Carreta fica atravessada na pista e interdita trecho da BR 101, na Serra

O acidente ocorreu por volta de 14h20 e a pista foi liberada às 16h; não há registro de vítimas, mas trânsito continua complicado no local

Publicado em 21 de Setembro de 2020 às 16:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 set 2020 às 16:36
BR-101, na Serra, onde aconteceram sete homicídios em 2019
Carreta ficou atravessada na pista e interditou um trecho da BR-101, na Serra Crédito: Edson Chagas
Um acidente envolvendo uma carreta deixou o tráfego de veículos comprometido no início da tarde desta segunda-feira (21), no Km 262, da BR 101, na Serra. O veículo ficou atravessado na pista entre os bairros Barro Branco e Nova Carapina. O trecho chegou a ficar totalmente interditado logo após o acidente, ocorrido por volta de 14h20, segundo a Polícia Rodoviária Federal.
A Eco101 afirmou que às 15h22 ainda havia interdição em uma faixa de cada sentido. Pouco menos de duas horas após o acidente, às 16h, a Eco atualizou a informação, dizendo que a pista havia sido liberada. A carreta não estava carregada, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal.
A PRF informou também que ainda não há informações sobre a causa do acidente e que ninguém ficou ferido. Apesar da liberação da via, o trânsito continua complicado no local.

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