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Latrocínio

Morte de empresário na Serra: polícia avança na investigação do crime

A Polícia Civil afirma que novos elementos foram coletados sobre o assalto roubo seguido do assassinato do empresário José Geraldo Rizzo, de 61 anos, em uma rua de Jardim Limoeiro, na Serra, na manhã da última segunda-feira (14)

Publicado em 18 de Setembro de 2020 às 11:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 set 2020 às 11:40
Vídeo mostra a movimentação após assalto e morte de empresário na Serra
Vídeo mostra a movimentação após assalto e morte de empresário na Serra Crédito: Reprodução / Vídeo
Morte de empresário na Serra polícia avança na investigação do crime
Polícia Civil continua investigando a morte do empresário José Geraldo Rizzo, de 61 anos, em uma rua de Jardim Limoeiro, na Serra, na manhã da última segunda-feira (14). Procurada pela reportagem de A Gazeta para falar se o suspeito  já identificado e conhecido como Costela  foi preso ou se segue foragido, a polícia não respondeu e informou que o caso segue sob investigação.
Em nota, a Polícia Civil afirmou que novos elementos foram coletados, mas que detalhes da investigação não seriam divulgados.
A Polícia Civil informa que o caso segue sob investigação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC). Diligências estão em andamento e novos elementos foram coletados. No entanto, detalhes não serão divulgados, neste momento, para que a apuração dos fatos seja preservada, disse, em nota.

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A corporação ainda pediu ajuda para que a população faça denúncias que possam contribuir com as investigações, através do Disque-Denúncia 181.
A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas, completou.

RELEMBRE O CRIME

Dono de supermercado, José Geraldo Rizzo foi morto durante um assalto no bairro Jardim Limoeiro, na Serra, na manhã de segunda-feira (14). O crime aconteceu na Avenida Lourival Nunes, por volta das 10h30. A vítima, que carregava um malote de dinheiro para ser depositado em um banco, foi baleada por um criminoso. O comerciante chegou a ser socorrido e levado para o hospital por populares, mas não resistiu aos ferimentos.

ADOLESCENTE FOI DETIDO

Além desse suspeito que está foragido, um adolescente de apenas 15 anos participou do latrocínio (assalto seguido de morte) e já foi apreendido. Com cinco passagens pela polícia, ele teria recebido R$ 1 mil para dirigir o carro utilizado na ação criminosa. Entre os crimes cometidos anteriormente por ele, estão tráfico de drogas e roubo.

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