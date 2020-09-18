Vídeo mostra a movimentação após assalto e morte de empresário na Serra Crédito: Reprodução / Vídeo

Your browser does not support the audio element. Morte de empresário na Serra polícia avança na investigação do crime

Em nota, a Polícia Civil afirmou que novos elementos foram coletados, mas que detalhes da investigação não seriam divulgados.

A Polícia Civil informa que o caso segue sob investigação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC). Diligências estão em andamento e novos elementos foram coletados. No entanto, detalhes não serão divulgados, neste momento, para que a apuração dos fatos seja preservada, disse, em nota.

A corporação ainda pediu ajuda para que a população faça denúncias que possam contribuir com as investigações, através do Disque-Denúncia 181.

A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas, completou.

RELEMBRE O CRIME

Dono de supermercado, José Geraldo Rizzo foi morto durante um assalto no bairro Jardim Limoeiro, na Serra, na manhã de segunda-feira (14). O crime aconteceu na Avenida Lourival Nunes, por volta das 10h30. A vítima, que carregava um malote de dinheiro para ser depositado em um banco, foi baleada por um criminoso. O comerciante chegou a ser socorrido e levado para o hospital por populares, mas não resistiu aos ferimentos.

ADOLESCENTE FOI DETIDO