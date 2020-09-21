Homem morre eletrocutado em propriedade rural de Nova Venécia

Um homem de 46 anos morreu eletrocutado em uma propriedade rural no interior de Nova Venécia, Noroeste do Espírito Santo, no final da manhã desta segunda-feira (21).
De acordo com o Corpo de Bombeiros, Geovane José Maturana fazia serviços em uma bomba de irrigação, quando encostou em uma cerca de arame farpado que possivelmente estava energizada após entrar em contato com o fio que alimentava a bomba. Ele morreu no local.
Ainda segundo informações dos Bombeiros, o corpo foi encontrado pela esposa da vítima, que desligou a energia do local.
A mulher disse aos militares que Geovane saiu de casa no início da manhã para fazer limpeza do entorno da bomba. Algumas horas depois ela foi até o local e encontrou o seu marido desacordado e sem os sinais vitais. A própria mulher chamou a equipe dos Bombeiros. A perícia da Polícia Civil foi acionada para atender a ocorrência.