Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Acidente

Homem morre eletrocutado em propriedade rural de Nova Venécia

Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem fazia serviços em uma bomba de irrigação, quando encostou em uma cerca de arame farpado que possivelmente estava energizada

Publicado em 21 de Setembro de 2020 às 15:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 set 2020 às 15:34
Nova Venécia
Visão geral da cidade de Nova Venécia, onde ocorreu acidente com morte Crédito: Prefeitura de Nova Venécia | Divulgação
Um homem de 46 anos morreu eletrocutado em uma propriedade rural no interior de Nova Venécia,  Noroeste do Espírito Santo, no final da manhã desta segunda-feira (21). 
De acordo com o Corpo de Bombeiros,  Geovane José Maturana fazia serviços em uma bomba de irrigação, quando encostou em uma cerca de arame farpado que possivelmente estava energizada após entrar em contato com o fio que alimentava a bomba. Ele morreu no local. 
Ainda segundo informações dos Bombeiros, o corpo foi encontrado pela esposa da vítima, que desligou a energia do local.
A mulher disse aos militares que Geovane saiu de casa no início da manhã para fazer limpeza do entorno da bomba. Algumas horas depois ela foi até o local e encontrou o seu marido desacordado e sem os sinais vitais. A própria mulher chamou a equipe dos Bombeiros.  A perícia da Polícia Civil foi acionada para atender a ocorrência. 

Veja Também

Homem morre afogado no Rio Cricaré, em Nova Venécia

Incêndios são registrados em Água Doce do Norte e Nova Venécia

Incêndio atinge loja de extintores em Nova Venécia, no Noroeste do ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

democracia
Democracia: o fio invisível que sustenta o desenvolvimento
Milhares de turistas passam o verão em Guarapari
Uma das praias mais famosas do ES recebe seu 1º festival católico
Praça dos Três Poderes, em Brasília. Foto Valter Campanato/Agência Brasil.
Acossados pela rejeição dos eleitores, os Três Poderes pautam reformas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados