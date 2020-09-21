Homem morre eletrocutado em propriedade rural de Nova Venécia

Ainda segundo informações dos Bombeiros, o corpo foi encontrado pela esposa da vítima, que desligou a energia do local.

A mulher disse aos militares que Geovane saiu de casa no início da manhã para fazer limpeza do entorno da bomba. Algumas horas depois ela foi até o local e encontrou o seu marido desacordado e sem os sinais vitais. A própria mulher chamou a equipe dos Bombeiros. A perícia da Polícia Civil foi acionada para atender a ocorrência.