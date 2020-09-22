Em plena pandemia do novo coronavírus, alguns pacientes que precisam sair de Aracruz, para receber atendido em unidades de saúde de Vitória, estão sendo transportados em vans completamente lotadas, sem nenhum distanciamento. Na manhã desta terça-feira (22), uma paciente fez o registro da situação. Todos os passageiros estavam usando máscaras, mas não havia separação entre as pessoas, como é recomendado pelas autoridades em saúde.
Pacientes de Aracruz são transportados para Vitória em vans lotadas
Quem fez a imagem foi a dona de casa Ediana Aparecida Aguiar. Segundo a paciente, ela faz tratamento contra a lúpus, uma doença inflamatória grave. Ediana relatou que estava sem passar por consultas desde o início da pandemia, em março, e ficou muito incomodada com a forma como foi levada para o acompanhamento médico. Segundo relato dela, no veículo estavam 16 pacientes, além do motorista e de um auxiliar.
A secretária de Saúde de Aracruz, Clenir Avanza, reconheceu que a prefeitura errou na maneira de transportar os pacientes. A promessa é substituir a van por um ônibus.
Lamentamos muito esse ocorrido com o nosso transporte de pacientes. Já conseguimos sanar o erro. A partir desta quarta-feira (23) um ônibus com uma capacidade maior estará a disposição dos nossos pacientes, relatou Avanza.
*Com informações de Eduardo Dias, da TV Gazeta