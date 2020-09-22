Pacientes de Aracruz são transportados para Vitória em vans lotadas

Quem fez a imagem foi a dona de casa Ediana Aparecida Aguiar. Segundo a paciente, ela faz tratamento contra a lúpus, uma doença inflamatória grave. Ediana relatou que estava sem passar por consultas desde o início da pandemia, em março, e ficou muito incomodada com a forma como foi levada para o acompanhamento médico. Segundo relato dela, no veículo estavam 16 pacientes, além do motorista e de um auxiliar.