Cidade no interior do ES vai inaugurar monumento às vítimas da Covid

“É um monumento para marcar o ano. Vamos fazer uma caminhada para clamar a Deus que acabe logo essa pandemia e agradecer por aqueles que não contraíram a doença ou por quem foi curado. E também, claro, vamos lembrar aqueles que morreram pelo vírus. Vamos fazer um gesto de oração e penitência, com uma caminhada de sete quilômetros”, explica Josemar Stein, o pároco local.