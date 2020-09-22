Cidade no interior do ES vai inaugurar monumento às vítimas da Covid

O próximo domingo (27) será um dia muito especial na vila de Araguaia
, distrito bucólico localizado nas montanhas de Marechal Floriano. Além de comemorar a festa do seu padroeiro, São Miguel Arcanjo (cujo dia no calendário católico é 29 de setembro), a igreja local vai inaugurar um monumento em memória das vítimas da Covid-19
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O monumento é um anjo
, todo feito de aço inox, que tem 3,1 metros de altura e peso de 562 quilos, da base até as asas. A base de sustentação é formada por um bloco com uma tonelada e meia.
“É um monumento para marcar o ano. Vamos fazer uma caminhada para clamar a Deus que acabe logo essa pandemia e agradecer por aqueles que não contraíram a doença ou por quem foi curado. E também, claro, vamos lembrar aqueles que morreram pelo vírus. Vamos fazer um gesto de oração e penitência, com uma caminhada de sete quilômetros”, explica Josemar Stein, o pároco local.
No final da manhã desta terça-feira (22), com a ajuda de um caminhão munck, estátua foi instalada ao lado da rampa de acesso à igreja de São Miguel Arcanjo. O anjo é criação do engenheiro Fábio Pereira Soares, que nunca tinha feito uma obra de arte. O monumento foi doado por um membro da comunidade católica de Araguaia.
Segundo a Igreja
, a base do monumento representa o mundo com os quatro pontos cardeais; a coluna que sustenta o anjo representa o povo de fé que faz a ligação entre o Céu e a Terra; o anjo com as suas longas asas representa o Arcanjo Miguel; a lança simboliza a luta do bem contra o mal (Covid); e a bola aos pés do monumento significa o coronavírus sendo atacado pelo poder de Deus.
A festa deste domingo, que não terá aglomeração
por causa da pandemia do novo coronavírus, começa às 7h com uma procissão.O monumento será inaugurado às 8h45 e, 15 minutos depois, será realizada, na praça, uma missa em intenção da cura da Covid. Na terça (29), às 19h, será celebrada a missa solene em honra ao padroeiro do distrito que fica a 23 km da sede do município de Marechal Floriano.
Na manhã desta terça (22), um fato curioso chamou atenção de todos que ajudavam na instalação do monumento em frente à igreja de Araguaia. De repente, começou a cair uma chuva
que há muito era esperada na cidade. “Os milagres já estão acontecendo. Acabamos de colocar a estátua, e olha a chuva! Deus já está mandando chuva e abençoando nossa estátua!”, comemorou o padre Josemar. Alguém ainda duvida dos poderes de São Miguel Arcanjo?