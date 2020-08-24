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Covid-19: com protocolo, zoológico de Marechal Floriano volta a funcionar

O horário de funcionamento segue o mesmo: de terça a domingo, das 9h às 16h, não é necessário agendar a visita. Uso de máscara é obrigatório
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 ago 2020 às 16:21

Publicado em 24 de Agosto de 2020 às 16:21

Zoológico de Marechal Floriano voltou a funcionar
Zoológico de Marechal Floriano voltou a funcionar Crédito: Divulgação
Fechado desde março por conta da pandemia, o zoológico de Marechal Floriano, na região Serrana do Espírito Santo, voltou a funcionar. A reabertura aconteceu no sábado (21), com protocolo para evitar a contaminação pelo novo coronavírus. As visitas estão permitidas, mas o uso de máscara é obrigatório, assim como a aferição da temperatura na chegada ao zoológico.
O horário de funcionamento segue o mesmo: de terça a domingo, das 9h às 16h. Não é necessário agendar a visita. Por enquanto, o agendamento só é necessário para grupos de excursão, segundo a administração do Zoo Park da Montanha, mas essa medida pode mudar caso o número de visitantes cresça.
"Os grupos de excursão só entram com horário agendado. Mas os visitantes comuns, dentro da normalidade, não precisam agendar. Nós estamos seguindo o protocolo de segurança, havendo necessidade, a gente muda. Estamos aguardando para ver como vai ser o numero de visitação. Se houver necessidade, a gente vai reduzir o número de visitantes por dia. A gente não teve nenhum problema nem sábado e nem domingo, todos respeitaram os protocolos, seguiram as orientações que estavam pelo parque. Os visitantes se sentiram seguros e foi muito bom", afirmou a administradora do zoológico, Rosângela Viera de Souza.
Ainda segundo Rosângela, para evitar aglomeração, o serpentário e parquinho do zoológico seguem fechados. Além disso, os visitantes devem manter distância mínima de 1,5 metros entre as pessoas.
"Na portaria e no restaurante, nós colocamos as marcações, mas o zoológico é muito grande, não colocamos marcação em tudo. A gente orienta para mantenham distância de pelo menos 1,5 metros entre uma família e outra", explicou.

NOVOS ANIMAIS

Durante o período em que ficou fechado, a rotina do zoológico se manteve a mesma, exceto pela ausência dos visitantes. Todos os cuidados com os animais foram mantidos e o zoo ganhou até alguns novos moradores.
"Estamos felizes porque muitos animais nasceram nesse período: lhama, macaco, mico, foram uns seis nascimentos. Todo o cuidado com os animais, com a alimentação deles, veterinária, tudo foi mantido. A nossa rotina interna foi dentro da normalidade, mas foi muito difícil manter porque não temos nenhum parceiro. Reabrindo aos poucos, a gente acredita que vai ter condições de se sustentar", avaliou Rosângela.

QUER IR AO ZOOLÓGICO?

  • Horário de funcionamento: de terça a domingo, das 9h às 16 horas
  • Ingressos: R$ 40 / R$ 20 (meia)
  • crianças de 2 a 12 anos, estudantes, professores, doadores de sangue, militares e idosos têm direto a meia entrada

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