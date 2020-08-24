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Segue o frio

ES registra temperaturas abaixo de 10?°C e tem alerta para risco de geada

Influenciado pela combinação da frente fria com o ciclone subtropical, o clima no Estado se manterá gelado pelo menos até a próxima quarta-feira (26). Pode gear nos próximos dois dias nas áreas mais elevadas da Região Serrana, segundo o Incaper
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 ago 2020 às 15:18

Publicado em 24 de Agosto de 2020 às 15:18

São Pedro do Frio, localidade a 40 quilômetros da sede de Colatina
Na áreas mais elevadas do Estado, o Incaper alertou para a possibilidade de geada devido as baixas temperaturas Crédito: Divulgação/Claudio Costa
Espírito Santo registrou temperaturas abaixo dos 10 °C na madrugada desta segunda-feira (24) em pelo menos duas cidades do Estado. Tanto em Domingos Martins quanto em Santa Teresa, ambas na Região Serrana, os termômetros do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registraram gelados 9,3 °C.

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O frio também foi intenso em outras cidades. Em Iúna, na região Sul, a mínima foi de 10,4 °C, enquanto em Cachoeiro de Itapemirim a aferição do Incaper registrou 11,4 °C no distrito de Pacotuba. Apesar das temperaturas frias, o instituto ressaltou que não houve recorde de frio na data. Desta forma, a mínima do ano no Estado são os gélidos 3,4 °C registrados no distrito de Aracê, em Domingos Martins, no dia 28 de maio. 
ES registra temperaturas abaixo de 10 graus e tem alerta para risco de geada
Na Grande Vitória, o frio também foi presente. Na Capital, a mínima foi de 18 °C na estação localizada no Aeroporto de Vitória, enquanto no outro lado da Terceira Ponte, em Vila Velha, a temperatura chegou aos 15,7 °C.

FRIO SE MANTÉM

A presença de um ciclone subtropical em alto-mar e a atuação da frente fria sobre o Espírito Santo manterá as temperaturas baixas no Estado  pelo menos até a próxima quarta-feira (26). Segundo o Incaper, existe ainda uma possibilidade de geada nas áreas mais elevadas para esta terça-feira (25).
No trecho litorâneo, a presença da umidade marítima provoca chuva passageira no começo e no fim do dia. Temperaturas amenas pela manhã, com risco de geada nos trechos montanhosos. No período da tarde, em alguns trechos do noroeste capixaba, os índices de umidade relativa ficam abaixo de 30%. O vento sopra com até moderada intensidade em todo litoral e o mar fica agitado, com a altura das ondas alcançando os 2 m em algumas praias.
Na Grande Vitória, a previsão é de chuva passageira durante a manhã e à noite, com predomínio de sol nos demais horários. O vento deve ser moderado no litoral e o mar fica agitado. A máxima não deve ultrapassar os 25 °C, enquanto a mínima fica na casa dos 16 °C.
Tempo em Vila Velha
Nas áreas litorâneas do Estado, o vento sopra forte até a próxima quarta-feira (26), podendo chegar até os 75 km/h de acordo com a Marinha do Brasil Crédito: Vitor Jubini
Mais frio ainda é esperado para a Região Serrana. De acordo com o Incaper a temperatura mais baixa pode ficar em 7 °C nas áreas mais elevadas enquanto a máxima não ultrapassa os 24 °C. No Sul, cenário semelhante, porém a temperatura mais baixa esperada é de 9 °C.
Na quarta-feira, a umidade marítima deixa o tempo instável em boa parte do Espírito Santo, mas o sol segue predominando no Noroeste. Há previsão de chuva fraca na madrugada e manhã no trecho litorâneo. O dia começa com as temperaturas amenas, e pode novamente ocorrer geadas nos trechos montanhosos.
O vento sopra com até moderada intensidade em todo litoral, podendo aparecer com mais força entre o litoral sul e o metropolitano. O mar fica agitado em todo o litoral, com a altura das ondas superando os 2 metros em algumas praias, sendo que no litoral sul, elas podem alcançar os 4 metros.

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