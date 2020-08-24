ES registra temperaturas abaixo de 10?°C e tem alerta para risco de geada

Na áreas mais elevadas do Estado, o Incaper alertou para a possibilidade de geada devido as baixas temperaturas Crédito: Divulgação/Claudio Costa

10,4 °C, enquanto em 11,4 °C no distrito de Pacotuba. Apesar das temperaturas frias, o instituto ressaltou que não houve recorde de frio na data. Desta forma, a mínima do ano no Estado são os gélidos 3,4 °C registrados no distrito de Aracê, em Domingos Martins, no dia 28 de maio. O frio também foi intenso em outras cidades. Em Iúna , na região Sul, a mínima foi de, enquanto em Cachoeiro de Itapemirim a aferição do Incaper registrouno distrito de Pacotuba. Apesar das temperaturas frias, o instituto ressaltou que não houve recorde de frio na data. Desta forma, a mínima do ano no Estado são os gélidosregistrados no distrito de Aracê, em Domingos Martins, no dia 28 de maio.

Your browser does not support the audio element. ES registra temperaturas abaixo de 10 graus e tem alerta para risco de geada

Na Grande Vitória, o frio também foi presente. Na Capital, a mínima foi de 18 °C na estação localizada no Aeroporto de Vitória, enquanto no outro lado da Terceira Ponte, em Vila Velha, a temperatura chegou aos 15,7 °C.

FRIO SE MANTÉM

possibilidade de geada nas áreas mais elevadas para esta terça-feira (25). A presença de um ciclone subtropical em alto-mar e a atuação da frente fria sobre o Espírito Santo manterá as temperaturas baixas no Estado pelo menos até a próxima quarta-feira (26). Segundo o Incaper, existe ainda umanas áreas mais elevadas para esta terça-feira (25).

No trecho litorâneo, a presença da umidade marítima provoca chuva passageira no começo e no fim do dia. Temperaturas amenas pela manhã, com risco de geada nos trechos montanhosos. No período da tarde, em alguns trechos do noroeste capixaba, os índices de umidade relativa ficam abaixo de 30%. O vento sopra com até moderada intensidade em todo litoral e o mar fica agitado, com a altura das ondas alcançando os 2 m em algumas praias.

Na Grande Vitória, a previsão é de chuva passageira durante a manhã e à noite, com predomínio de sol nos demais horários. O vento deve ser moderado no litoral e o mar fica agitado. A máxima não deve ultrapassar os 25 °C, enquanto a mínima fica na casa dos 16 °C.

Nas áreas litorâneas do Estado, o vento sopra forte até a próxima quarta-feira (26), podendo chegar até os 75 km/h de acordo com a Marinha do Brasil Crédito: Vitor Jubini

Mais frio ainda é esperado para a Região Serrana. De acordo com o Incaper a temperatura mais baixa pode ficar em 7 °C nas áreas mais elevadas enquanto a máxima não ultrapassa os 24 °C. No Sul, cenário semelhante, porém a temperatura mais baixa esperada é de 9 °C.

Na quarta-feira, a umidade marítima deixa o tempo instável em boa parte do Espírito Santo, mas o sol segue predominando no Noroeste. Há previsão de chuva fraca na madrugada e manhã no trecho litorâneo. O dia começa com as temperaturas amenas, e pode novamente ocorrer geadas nos trechos montanhosos.