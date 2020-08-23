Frente fria chegou ao ES nesta quinta-feira (20) Crédito: Vitor Jubini

Your browser does not support the audio element. Temperatura cai ainda mais no ES a partir desta segunda-feira, diz Incaper

De acordo com Ramos, na região Serrana do Estado as temperaturas mínimas têm ficado acima de 10°C. "A amplitude térmica está pequena, por causa do tempo encoberto. Vale reforçar que as temperaturas vão cair mais quando essa nebulosidade se dissipar", afirmou.

PREVISÃO DO TEMPO

O Incaper prevê, para este domingo (23), a manutenção da instabilidade em todo o Estado. Neste contexto, o mar fica agitado, com ondas de até 3 metros de altura, no litoral da região Sul e na Grande Vitória.

Na região Serrana, o Incaper aponta sol entre nuvens e chuva em alguns momentos. Nas áreas elevadas, a temperatura deve transitar entre 15 °C e 21 °C. Nas áreas altas, a temperatura cai para mínima de 7 °C e máxima de 14 °C.

Enquanto isso, na região metropolitana, a temperatura máxima deverá ser de 22 °C e mínima de 17 °C, sendo que, em alguns momentos, as rajadas de vento podem ser de forte intensidade.

Para esta segunda-feira (24), também segundo o Incaper, é possível esperar, para a Região Serrana, sol entre nuvens e chuva em alguns momentos. Nas áreas menos elevadas, a previsão é de temperatura mínima de 12 °C e máxima de 22 °C. Já nas áreas altas, o instituto prevê mínima de 6 °C e máxima de 14 °C.

Já na Grande Vitória, a variação térmica deve ficar entre 16 °C e 24 °C, com vento de moderada intensidade no litoral.

CICLONE DEVE CHEGAR AO ESTADO