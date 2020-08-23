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Frente fria

Temperatura cai ainda mais no ES a partir desta segunda-feira, diz Incaper

Na região Serrana, o Incaper aponta sol entre nuvens e chuva em alguns momentos. Nas áreas elevadas, a temperatura deve transitar entre 15 °C e 21 °C. Nas áreas altas, a temperatura cai para mínima de 7 °C e máxima de 14 °C

Publicado em 23 de Agosto de 2020 às 10:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 ago 2020 às 10:16
Vitor Jubini registrou imagens da frente fria no Parque da Fonte Grande
Frente fria chegou ao ES nesta quinta-feira (20) Crédito: Vitor Jubini
Apesar da chegada de uma frente fria ainda na última quinta-feira (20) no Espírito Santo, o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) informou que as temperaturas podem chegar a um patamar ainda mais baixo a partir desta segunda-feira (24) no Espírito Santo. Segundo Hugo Ramos, meteorologista do instituto, a tendência verificada para ter início na segunda-feira (24) decorre da dissipação das nuvens e da consequente perda de calor noturno.
Temperatura cai ainda mais no ES a partir desta segunda-feira, diz Incaper
De acordo com Ramos, na região Serrana do Estado as temperaturas mínimas têm ficado acima de 10°C. "A amplitude térmica está pequena, por causa do tempo encoberto. Vale reforçar que as temperaturas vão cair mais quando essa nebulosidade se dissipar", afirmou.

PREVISÃO DO TEMPO

O Incaper prevê, para este domingo (23), a manutenção da instabilidade em todo o Estado. Neste contexto, o mar fica agitado, com ondas de até 3 metros de altura, no litoral da região Sul e na Grande Vitória.
Na região Serrana, o Incaper aponta sol entre nuvens e chuva em alguns momentos. Nas áreas elevadas, a temperatura deve transitar entre 15 °C e 21 °C. Nas áreas altas, a temperatura cai para mínima de 7 °C e máxima de 14 °C.
Enquanto isso, na região metropolitana, a temperatura máxima deverá ser de 22 °C e mínima de 17 °C, sendo que, em alguns momentos, as rajadas de vento podem ser de forte intensidade.
Para esta segunda-feira (24), também segundo o Incaper, é possível esperar, para a Região Serrana, sol entre nuvens e chuva em alguns momentos. Nas áreas menos elevadas, a previsão é de temperatura mínima de 12 °C e máxima de 22 °C. Já nas áreas altas, o instituto prevê mínima de 6 °C e máxima de 14 °C.
Já na Grande Vitória, a variação térmica deve ficar entre 16 °C e 24 °C, com vento de moderada intensidade no litoral.

CICLONE DEVE CHEGAR AO ESTADO

Um ciclone que deve se formar a partir da noite deste domingo (23) sobre o mar do litoral sul da Bahia poderá chegar à costa do Espírito Santo nesta terça-feira (25), de acordo com o Climatempo. Mas os ventos já começam a ser sentidos ainda neste domingo (23), segundo o instituto de meteorologia, com rajadas que devem variar entre 50 e 70 km/h. A formação do fenômeno se deve à passagem de uma frente fria que vem derrubando as temperaturas em grande parte do território nacional.
Também segundo o Climatempo, o vento forte deverá provocar maior agitação marítima. Ao longo deste domingo (23), há previsão de ressaca no litoral norte capixaba e no litoral da Bahia, com ondas de até 2,5 metros e o mar permanece muito agitado nestas áreas até a terça-feira (25). Entre terça e quarta-feira (26), o mar também sobe na costa do Rio de Janeiro com risco de ressaca.

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