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Clima

ES atinge temperaturas máximas mais baixas do ano em 6 cidades

O recorde foi de 14,3 ºC no município de Santa Teresa, na região Serrana. Esfriou também em Vitória, Vila Velha, Domingos Martins, Cachoeiro de Itapemirim e Iúna
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 ago 2020 às 20:01

Publicado em 22 de Agosto de 2020 às 20:01

Chuva e frio na Grande Vitória
Chuva e frio na Grande Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
A previsão de frio para o fim de semana se concretizou. Dados preliminares do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) sinalizam que o Espírito Santo registrou as temperaturas máximas mais baixas de 2020 em seis cidades, neste sábado (22). O recorde foi de 14,3 ºC, no município de Santa Teresa, na região Serrana. As mínimas ainda não foram apuradas pelo órgão.   
A temperatura caiu também em Vitória, Vila Velha, Domingos Martins, Cachoeiro de Itapemirim e Iúna. "Em outras cidades do Espírito Santo, já tivemos as menores máximas em outras épocas do ano, entre junho e meados e julho. Mas nesses seis municípios, as máximas mais baixas foram alcançada neste sábado", explica o coordenador de meteorologia do Incaper, Hugo Ramos.
Termômetro marcou 14ºC em Domingos Martins, às 9h30 deste sábado (22)
Termômetro marcou 14,5ºC em Domingos Martins, às 9h30, deste sábado (22) Crédito: Giovani de Assumpção Polli

MUNICÍPIOS COM RECORDE DE TEMPERATURAS MÁXIMAS:

  • Santa Teresa (Inmet): 14,3 °C
  • Domingos Martins (Aracê - Incaper): 14,5 °C
  • Iuna (Incaper): 14,7 °C
  • Cachoeiro de Itapemirim (Pacotuba - Incaper): 17,7 °C
  • Vila Velha (Inmet):  20,5 °C
  • Vitória (Aeroporto - AeSB): 21,0 °C

O FRIO CONTINUA?

Uma intensa massa de ar frio que chegou ao Brasil na quarta-feira (19) tem sido responsável por esfriar o clima no Espírito Santo.  E, se a máxima já está baixa, imagine qual será a mínima. Na previsão do Incaper, o Estado ainda pode atingir uma onda histórica de frio, com a temperatura batendo 5ºC na região Serrana e a 15ºC na Região Metropolitana.   
De acordo com o órgão, neste domingo (23), o tempo deve seguir nublado e chuvoso em todo o Espírito Santo. No entanto, na metade sul capixaba, as chuvas serão menos frequentes. Tendências iniciais apontam que, com o afastamento da frente fria, a partir da segunda-feira (24), as nuvens se dissipam e, em razão da forte perda de calor noturno, as temperaturas mínimas poderão cair de forma significativa nas madrugadas, o que possibilitará a ocorrência das menores temperaturas baixas em algumas localidades capixabas.

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