ES atinge temperaturas máximas mais baixas do ano em 6 cidades

A temperatura caiu também em Vitória, Vila Velha, Domingos Martins, Cachoeiro de Itapemirim e Iúna. "Em outras cidades do Espírito Santo, já tivemos as menores máximas em outras épocas do ano, entre junho e meados e julho. Mas nesses seis municípios, as máximas mais baixas foram alcançada neste sábado", explica o coordenador de meteorologia do Incaper, Hugo Ramos.

De acordo com o órgão, neste domingo (23), o tempo deve seguir nublado e chuvoso em todo o Espírito Santo. No entanto, na metade sul capixaba, as chuvas serão menos frequentes. Tendências iniciais apontam que, com o afastamento da frente fria, a partir da segunda-feira (24), as nuvens se dissipam e, em razão da forte perda de calor noturno, as temperaturas mínimas poderão cair de forma significativa nas madrugadas, o que possibilitará a ocorrência das menores temperaturas baixas em algumas localidades capixabas.