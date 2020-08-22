ES atinge temperaturas máximas mais baixas do ano em 6 cidades

A previsão de frio para o fim de semana se concretizou. Dados preliminares do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) sinalizam que o Espírito Santo registrou as temperaturas máximas mais baixas de 2020 em seis cidades, neste sábado (22). O recorde foi de 14,3 ºC, no município de Santa Teresa, na região Serrana. As mínimas ainda não foram apuradas pelo órgão.
A temperatura caiu também em Vitória, Vila Velha, Domingos Martins, Cachoeiro de Itapemirim e Iúna. "Em outras cidades do Espírito Santo, já tivemos as menores máximas em outras épocas do ano, entre junho e meados e julho. Mas nesses seis municípios, as máximas mais baixas foram alcançada neste sábado", explica o coordenador de meteorologia do Incaper, Hugo Ramos.
MUNICÍPIOS COM RECORDE DE TEMPERATURAS MÁXIMAS:
- Santa Teresa (Inmet): 14,3 °C
- Domingos Martins (Aracê - Incaper): 14,5 °C
- Iuna (Incaper): 14,7 °C
- Cachoeiro de Itapemirim (Pacotuba - Incaper): 17,7 °C
- Vila Velha (Inmet): 20,5 °C
- Vitória (Aeroporto - AeSB): 21,0 °C
O FRIO CONTINUA?
Uma intensa massa de ar frio que chegou ao Brasil na quarta-feira (19) tem sido responsável por esfriar o clima no Espírito Santo. E, se a máxima já está baixa, imagine qual será a mínima. Na previsão do Incaper, o Estado ainda pode atingir uma onda histórica de frio, com a temperatura batendo 5ºC na região Serrana e a 15ºC na Região Metropolitana.
De acordo com o órgão, neste domingo (23), o tempo deve seguir nublado e chuvoso em todo o Espírito Santo. No entanto, na metade sul capixaba, as chuvas serão menos frequentes. Tendências iniciais apontam que, com o afastamento da frente fria, a partir da segunda-feira (24), as nuvens se dissipam e, em razão da forte perda de calor noturno, as temperaturas mínimas poderão cair de forma significativa nas madrugadas, o que possibilitará a ocorrência das menores temperaturas baixas em algumas localidades capixabas.