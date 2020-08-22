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Climatempo: chuva volumosa, vento forte e risco de alagamentos no ES

Segundo o instituto de meteorologia, o avanço da frente fria traz alerta para as cidades capixabas, com rajadas de vento no litoral que ficam entre 60 e 75 km/h
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 ago 2020 às 19:59

Publicado em 22 de Agosto de 2020 às 19:59

Chuva na Capital do ES
Chuva em Vitória  Crédito: Fernando Madeira
Um alerta do Climatempo, do início da tarde deste sábado (22), aponta que o avanço da frente fria no Espírito Santo pode trazer chuva volumosa, fortes rajadas de vento e até risco de alagamentos em território capixaba no fim de semana.

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A chuva tende a engrossar a partir da tarde deste sábado (22), no Sul do Espírito Santo, e até o período da manhã do domingo (23), ocorrem períodos de chuva com moderada intensidade entre o Centro-sul do Estado e a Grande Vitória, diz o alerta do instituto.
O Climatempo também informa que as rajadas de vento no litoral ficam entre 60 e 75 km/h e, no interior, de 40 a 60 km/h. O alerta continua: Atenção! Há risco para alagamentos! O acumulado deve variar entre 40 e 60 mm em um período de 24h.
Alerta do Climatempo
Alerta do Climatempo Crédito: Reprodução/Internet
No início da noite deste sábado, a Defesa Civil Estadual informou que, até o momento, não recebeu alerta oficial de tempestade.

AVISO DO INPE

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu um aviso de atenção para o Estado neste sábado (22). Há risco moderado para ocorrência de fenômeno meteorológico adverso, incluindo acumulado de chuva, dentro das próximas 72 horas para 34 locais. Veja a lista.
  1. Alegre
  2. Alfredo Chaves
  3. Anchieta
  4. Apiacá
  5. Aracê
  6. Atilio Vivacqua
  7. Bom Jesus do Norte
  8. Cachoeiro de Itapemirim
  9. Cariacica
  10. Castelo
  11. Conceição do Castelo
  12. Domingos Martins
  13. Guaçuí
  14. Guarapari
  15. Iconha
  16. Itapemirim
  17. Jerônimo Monteiro
  18. Marataízes
  19. Marechal Floriano
  20. Mimoso do Sul
  21. Muniz Freire
  22. Muqui
  23. Nova Almeida
  24. Piúma
  25. Presidente Kennedy
  26. Rio Novo do Sul
  27. Santa Cruz
  28. São José do Calçado
  29. Serra
  30. Vargem Alta
  31. Venda Nova do Imigrante
  32. Viana
  33. Vila Velha
  34. Vitória

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