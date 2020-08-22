Climatempo: chuva volumosa, vento forte e risco de alagamentos no ES

Chuva em Vitória Crédito: Fernando Madeira

Um alerta do Climatempo , do início da tarde deste sábado (22), aponta que o avanço da frente fria no Espírito Santo pode trazer chuva volumosa, fortes rajadas de vento e até risco de alagamentos em território capixaba no fim de semana.

A chuva tende a engrossar a partir da tarde deste sábado (22), no Sul do Espírito Santo, e até o período da manhã do domingo (23), ocorrem períodos de chuva com moderada intensidade entre o Centro-sul do Estado e a Grande Vitória, diz o alerta do instituto.

O Climatempo também informa que as rajadas de vento no litoral ficam entre 60 e 75 km/h e, no interior, de 40 a 60 km/h. O alerta continua: Atenção! Há risco para alagamentos! O acumulado deve variar entre 40 e 60 mm em um período de 24h.

Alerta do Climatempo Crédito: Reprodução/Internet

No início da noite deste sábado, a Defesa Civil Estadual informou que, até o momento, não recebeu alerta oficial de tempestade.

AVISO DO INPE

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu um aviso de atenção para o Estado neste sábado (22). Há risco moderado para ocorrência de fenômeno meteorológico adverso, incluindo acumulado de chuva, dentro das próximas 72 horas para 34 locais. Veja a lista.