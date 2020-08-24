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Fenômeno ocorre até 4ª feira

Ciclone provoca ventos de até 75 km/h e ondas de 5 metros no litoral do ES

Segundo o Incaper e a Marinha, o fenômeno ocorre em alto-mar  até a próxima quarta-feira (26) e manterá as rajadas fortes observadas nos últimos dias, além do mar agitado no Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 ago 2020 às 13:13

Publicado em 24 de Agosto de 2020 às 13:13

Tempo em Vila Velha
A passagem do ciclone subtropical associada à atuação da frente fria no Estado deixa o mar agitado até a próxima quarta-feira (26)  Crédito: Vitor Jubini
Os últimos dias do capixaba têm sido gelados e com intensa presença dos ventos, especialmente nas cidades litorâneas. A ventania é provocada pela atuação de uma forte massa de ar polar, mas associada a ela ocorre a passagem de um ciclone subtropical pelo mar do Espírito Santo, o que vai fazer com que as rajadas sigam intensas pelo menos até a próxima quarta-feira, conforme explicado pelo meteorologista Hugo Ramos, do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).

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"Desde que essa frente fria chegou na última semana, a intensidade e direção dos ventos foram alteradas e observamos rajadas mais fortes. Com a atuação do ciclone subtropical, os ventos se manterão mais intensos e atuantes pelo menos até a próxima quarta-feira (26), quando ele começará a perder força no oceano. A atuação do mesmo vai ser mais intensa no mar, para o continente os efeitos serão rajadas fortes, podendo chegar próximos dos 70 km/h", ressaltou o meteorologista do Incaper.

LOCALIZAÇÃO

Hugo Ramos explicou ainda que o ciclone atuante no litoral capixaba ainda não foi captado pelos satélites, mas os efeitos dele já podem ser sentidos.
"É importante dizer que ainda não há aquela configuração de ciclone, mas os ventos e as mudanças de direções já são sentidas. Nas simulações que fizemos, ele se encontra no litoral mais ao Sul do Estado, e deve se deslocar em direção à Região Metropolitana. Ele está em alto-mar, bem afastado e não se aproximará da costa. Acontece que ainda assim vai influenciar nos ventos em todo o litoral do Estado e também ao Norte do Rio de Janeiro e Sul da Bahia", detalhou.

ONDAS E MAR AGITADO

Além dos ventos, a presença do ciclone subtropical afetará as condições marítimas em todo a costa do Espírito Santo. De Norte a Sul, o mar se manterá agitado como nos últimos dias, porém existe a possibilidade de ondas mais fortes podendo chegar aos 5 metros de altura em alto-mar, tanto que a Marinha do Brasil emitiu um alerta sobre o fenômeno.
Em nota, a Marinha comunicou que a passagem do ciclone associada à frente fria entre os dias 24 e 26 de agosto poderá provocar ventos de direção Sudeste a Sudoeste, com intensidade de até 75 km/h, na faixa litorânea entre os estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e o Sul da Bahia, entre a noite do dia 23 de agosto e a manhã do dia 26 de agosto. Os ventos favorecerão a ocorrência de agitação marítima com ondas, em alto-mar, de direção Sudoeste a Sudeste, com até 5 metros de altura, entre os estados do Rio de Janeiro, ao Norte de Cabo Frio, do Espírito Santo e da Bahia, ao Sul de Caravelas, entre a noite do dia 23 de agosto e a manhã do dia 26 de agosto.
Há, ainda, condições favoráveis à ocorrência de ressaca, com ondas de direção Sudoeste a Sudeste, com 2,5 metros de altura, na faixa litorânea entre os estados do Espírito Santo, ao norte de Linhares, e Bahia ao Sul de Salvador, até a noite do dia 24 de agosto. Também, há condições para ressaca com ondas de direção Sudeste, com 2,5 metros de altura, entre os estados do Rio de Janeiro, ao Norte de Cabo Frio, do Espírito Santo, e da Bahia, ao Sul de Caravelas, entre a noite do dia 24 de agosto e a noite do dia 26 de agosto.
Segundo a Marinha, o ciclone subtropical encontra-se a cerca mil quilômetros da costa. Com o mar nestas condições, o órgão federal orienta que os barcos evitem deslocar-se para alto-mar, assim como a prática de esportes marítimos.

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