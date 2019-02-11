Um cantinho de gente educada e cultura preservada no ES

Gutman Uchôa de Mendonça*

Recentemente, recebi convite do empresário Ademir Dadalto para visitar Araguaia (Araguaya), distrito de Marechal Floriano, onde existe uma comunidade majoritariamente formada por descendentes de italianos e que se constitui, na realidade, num dos mais preciosos patrimônios que tenho visitado no Espírito Santo. Surpreendente!

Araguaia tem quatro museus, exemplos de preservação da história de seus moradores, ao longo da colonização do Estado: o do Imigrante, o Centro Cultural Exequiel Ronchi, o Clube e o Museu do Esporte, tudo devidamente catalogado, limpo, com pessoas trabalhando de forma voluntária, como o vereador Cezinha Ronchi, preocupado com a arrumação da cidade.

Parte do dia e da tarde percorremos ruas, museus, restaurantes, plantações diversas - inclusive de uvas.

Se alguém desejar um lugar tranquilo para morar, conviver com uma comunidade educada e alegre, vá morar em Araguaia, participar da impressionante vocação de receber o visitante.

Uma das coisas que me surpreendeu em Araguaia foi a Fábrica de Ferramentas Agrícolas LP, uma tradição da família de Carlos Prest, desde 1903, produzindo e exportando seus equipamentos em larga escala.

Araguaia não é apenas um distrito limpo, gostoso, com um casario antigo, preservado, sem defeitos, que produz um dos melhores cafés do Brasil, queijos, linguiças, possui uma impressionante produção de orquídeas, algumas valiosas por sua raridade.

Outro dia, despediu-se das funções de secretário de Turismo do Estado o senhor Paulo Renato, um dos melhores que por ali passou, realizando em curto tempo um extraordinário trabalho de valorização do turismo capixaba. O nosso negócio é a falta de persistência. Às vezes, o governo, bem intencionado, parte por um caminho e, abruptamente, é interrompido, seguindo por outro.

Vou partir para uma valorização do turismo capixaba. Visitem o Espírito Santo. Há lugares impressionantes, para viver e visitar. Araguaia é um símbolo de resistência de uma sociedade. Fica bem ali, pertinho, em Marechal Floriano.

*O autor é jornalista