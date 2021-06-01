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Imunização

Covid: Linhares inicia vacinação de moradores de rua e de rodoviários

O município também ampliou a vacinação de pessoas com comorbidades; a imunização será feita com as 2.680 doses da vacina recebidas na segunda (31)

Publicado em 01 de Junho de 2021 às 08:35

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

01 jun 2021 às 08:35
Vacina de Oxford
Vacina Oxford/Astrazeneca Crédito: Carlos Alberto Silva
Covid: Linhares inicia vacinação de moradores de rua e de rodoviários
O município de Linhares, no Norte do Espírito Santo, inicia nesta terça-feira (1) a vacinação contra a Covid-19 de moradores em situação de rua e trabalhadores do transporte coletivo. A imunização será feita com as 2.680 doses das vacinas recebidas na segunda-feira (31), sendo 1.680 doses da Oxford/AstraZeneca e 1 mil doses da Pfizer/BioNTech.
A vacinação dos moradores em situação de rua seguirá o mapeamento feito pela Secretaria Municipal de Assistência Social e será feita nas ruas do município, onde eles estiverem.
Já os trabalhadores do transporte coletivo serão imunizados conforme listagem enviada pelas empresas prestadoras do serviço no município. A vacinação do grupo ocorre na Unidade Sanitária de Linhares (USL), no antigo Hospital Talma, bairro Colina, das 8 às 16h.

COMORBIDADES

Com os imunizantes recebidos na segunda, o município também ampliou, no mesmo dia, a vacinação para pessoas acima de 30 anos com comorbidades, em todas as unidades de saúde, da sede e do interior do município, das 8 às 17 horas.
De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, é necessário que a pessoa com comorbidade apresente um laudo comprovando a doença pré-existente, emitido no prazo máximo de três meses.
Para obter o documento que comprove a comorbidade, os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) podem procurar uma Unidade Básica de Saúde do município para a emissão do documento.

CORONAVÍRUS EM LINHARES

De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Linhares possui 24.002 casos confirmados da doença, 23.147 casos curados e 351 óbitos. No município, 149 pessoas em situação de rua foram confirmadas com Covid, 141 se curaram e duas vieram a óbito.

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