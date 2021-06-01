Vacina Oxford/Astrazeneca Crédito: Carlos Alberto Silva

Your browser does not support the audio element. Covid: Linhares inicia vacinação de moradores de rua e de rodoviários

O município de Linhares , no Norte do Espírito Santo , inicia nesta terça-feira (1) a vacinação contra a Covid-19 de moradores em situação de rua e trabalhadores do transporte coletivo. A imunização será feita com as 2.680 doses das vacinas recebidas na segunda-feira (31), sendo 1.680 doses da Oxford/AstraZeneca e 1 mil doses da Pfizer/BioNTech.

A vacinação dos moradores em situação de rua seguirá o mapeamento feito pela Secretaria Municipal de Assistência Social e será feita nas ruas do município, onde eles estiverem.

Já os trabalhadores do transporte coletivo serão imunizados conforme listagem enviada pelas empresas prestadoras do serviço no município. A vacinação do grupo ocorre na Unidade Sanitária de Linhares (USL), no antigo Hospital Talma, bairro Colina, das 8 às 16h.

COMORBIDADES

Com os imunizantes recebidos na segunda, o município também ampliou, no mesmo dia, a vacinação para pessoas acima de 30 anos com comorbidades, em todas as unidades de saúde, da sede e do interior do município, das 8 às 17 horas.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, é necessário que a pessoa com comorbidade apresente um laudo comprovando a doença pré-existente, emitido no prazo máximo de três meses.

Para obter o documento que comprove a comorbidade, os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) podem procurar uma Unidade Básica de Saúde do município para a emissão do documento.

CORONAVÍRUS EM LINHARES