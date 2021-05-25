Prefeitura de Linhares abre seleção para profissionais de nível médio

Sede da Prefeitura de Linhares: seleção Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação

Clique aqui para ler o edital. Os contratos serão temporários e os selecionados vão atuar na Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas).

Para o cargo de cuidador social, são 60 vagas e o salário mensal é de R$ 1.431,61. A carga horária é de 40 horas semanais.

Há ainda sete vagas para oficineiro de música e formação de cadastro de reserva para educador de informática, oficineiro de artes e artesanato, oficineiro de corte e costura e oficineiro de dança. A remuneração para essas funções é de R$ 1.100, para carga horária de 30 horas semanais.

As inscrições poderão ser feitas das 8 horas do dia 31 de maio até as 23h59 de 2 de junho de 2021. Os candidatos deverão enviar a documentação e a ficha de inscrição, disponível no site da prefeitura , para o e-mail [email protected] , em formato PDF, JPG ou PNG.