Prefeitura de Linhares abre seleção para profissionais de nível médio

A Prefeitura de Linhares, no Norte do Espírito Santo, vai abrir processo seletivo simplificado para contratar 67 profissionais de nível médio. A remuneração varia de R$ 1.100 a R$ 1.431,61. Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva.
Os contratos serão temporários e os selecionados vão atuar na Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas). Clique aqui para ler o edital.
Para o cargo de cuidador social, são 60 vagas e o salário mensal é de R$ 1.431,61. A carga horária é de 40 horas semanais.
Há ainda sete vagas para oficineiro de música e formação de cadastro de reserva para educador de informática, oficineiro de artes e artesanato, oficineiro de corte e costura e oficineiro de dança. A remuneração para essas funções é de R$ 1.100, para carga horária de 30 horas semanais.
As inscrições poderão ser feitas das 8 horas do dia 31 de maio até as 23h59 de 2 de junho de 2021. Os candidatos deverão enviar a documentação e a ficha de inscrição, disponível no site da prefeitura, para o e-mail [email protected], em formato PDF, JPG ou PNG.
De acordo com o edital da seleção, por conta da pandemia da Covid-19 não será permitida a participação de candidatos considerados do grupo de risco.