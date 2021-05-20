Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Prefeitura de Viana contrata temporários com salários de até R$ 8 mil
Saúde

Prefeitura de Viana contrata temporários com salários de até R$ 8 mil

Oportunidades são para os cargos de técnico de enfermagem, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo e médico

Publicado em 20 de Maio de 2021 às 13:20

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

20 mai 2021 às 13:20
Prefeitura de Viana
Prefeitura de Viana vai contratar profissionais na área da Saúde Crédito: Divulgação/Prefeitura de Viana
Prefeitura de Viana vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais de níveis técnico e superior. A remuneração varia de R$ 1.423,81 a R$ 8.505,55. Os selecionados vão atender a necessidade temporária e excepcional da Secretaria Municipal de Saúde.
A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva para os cargos de técnico de enfermagem, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo e médico. A carga horária varia de 15 a 40 horas semanais. Além da formação exigida para o cargo, é necessário ter registro no conselho de classe.
Os interessados podem se inscrever das 12h do dia 21 de maio de 2021 até às 12h do dia 26 do mesmo mês, no site da prefeitura
A seleção dos candidatos será feita por meio de avaliação de títulos. A validade do processo seletivo será de 12 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, conforme a necessidade do município. Os profissionais convocados serão contratados por 12 meses, com possibilidade de prorrogação por igual período, desde que o prazo total de vigência não ultrapasse 36 meses.

CONFIRA OS CARGOS

  • Técnico de Enfermagem 
  • Carga horária: 40 horas semanais
  • Remuneração: R$ 1.423,81 
  • Enfermeiro 
  • Carga horária: 30 horas semanais
  • Remuneração: R$ R$ 1.623,91 
  • Enfermeiro 
  • Carga horária: 40 horas semanais
  • Remuneração: R$ 2.165,21 

Veja Também

38 concursos públicos e seleções abertos com salários de até R$ 30 mil

  • Farmacêutico 
  • Carga horária: 30 horas semanais
  • Remuneração: R$ 1.623,91 
  • Farmacêutico
  • Carga horária: 40 horas semanais
  • Remuneração: R$ 2.165,21 
  • Fisioterapeuta 
  • Carga horária: 30 horas semanais
  • Remuneração: R$ 1.623,91
  • Fonoaudiólogo 
  • Carga horária: 30 horas semanais
  • Remuneração: R$ 1.623,91
  • Fonoaudiólogo 
  • Carga horária: 40 horas semanais
  • Remuneração: R$ 2.165,21 
  • Psicólogo 
  • Carga horária: 30 horas semanais
  • Remuneração: R$ 1.623,91 
  • Psicólogo 
  • Carga horária: 40 horas semanais
  • Remuneração: R$ 2.165,21 
  • Médico clínico geral
  • Carga horária: 15 horas semanais
  • Remuneração: R$ 3.189,58
  • Médico clínico geral
  • Carga horária: 40 horas semanais
  • Remuneração: R$ 8.505,55 
  • Médico - para atendimento pediátrico
  • Carga horária: 15 horas semanais
  • Remuneração: R$ 3.189,58 
  • Médico - para atendimento pediátrico
  • Carga horária: 40 horas semanais
  • Remuneração: R$ 8.505,55 
  • Médico - para atendimento ginecológico
  • Carga horária: 15 horas semanais
  • Remuneração: R$ 3.189,58 
  • Médico Médico - para atendimento ginecológico
  • Carga horária: 40 horas semanais
  • Remuneração: R$ 8.505,55 

Veja Também

Prefeitura de Guaçuí contrata temporários com salário de até R$ 11 mil

Sete concursos no ES não serão afetados pela proibição do governo

Os 15 concursos públicos que vão "bombar" em 2021

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Concursos (ES) Concursos Públicos Saúde Prefeitura de Viana
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que é a leitura profunda e por que ela faz bem para o cérebro
Imagem de destaque
Como suas roupas velhas podem ir parar neste deserto no Chile
Imagem de destaque
Os homens que estão criticando as tendências de 'masculinidade' nas redes sociais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados