Prefeitura de Viana contrata temporários com salários de até R$ 8 mil

A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva para os cargos de técnico de enfermagem, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo e médico. A carga horária varia de 15 a 40 horas semanais. Além da formação exigida para o cargo, é necessário ter registro no conselho de classe.

A seleção dos candidatos será feita por meio de avaliação de títulos. A validade do processo seletivo será de 12 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, conforme a necessidade do município. Os profissionais convocados serão contratados por 12 meses, com possibilidade de prorrogação por igual período, desde que o prazo total de vigência não ultrapasse 36 meses.