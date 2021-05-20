Prefeitura de Viana contrata temporários com salários de até R$ 8 mil

A Prefeitura de Viana vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais de níveis técnico e superior. A remuneração varia de R$ 1.423,81 a R$ 8.505,55. Os selecionados vão atender a necessidade temporária e excepcional da Secretaria Municipal de Saúde.
A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva para os cargos de técnico de enfermagem, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo e médico. A carga horária varia de 15 a 40 horas semanais. Além da formação exigida para o cargo, é necessário ter registro no conselho de classe.
Os interessados podem se inscrever das 12h do dia 21 de maio de 2021 até às 12h do dia 26 do mesmo mês, no site da prefeitura.
A seleção dos candidatos será feita por meio de avaliação de títulos. A validade do processo seletivo será de 12 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, conforme a necessidade do município. Os profissionais convocados serão contratados por 12 meses, com possibilidade de prorrogação por igual período, desde que o prazo total de vigência não ultrapasse 36 meses.
CONFIRA OS CARGOS
- Técnico de Enfermagem
- Carga horária: 40 horas semanais
- Remuneração: R$ 1.423,81
- Enfermeiro
- Carga horária: 30 horas semanais
- Remuneração: R$ R$ 1.623,91
- Enfermeiro
- Carga horária: 40 horas semanais
- Remuneração: R$ 2.165,21
- Farmacêutico
- Carga horária: 30 horas semanais
- Remuneração: R$ 1.623,91
- Farmacêutico
- Carga horária: 40 horas semanais
- Remuneração: R$ 2.165,21
- Fisioterapeuta
- Carga horária: 30 horas semanais
- Remuneração: R$ 1.623,91
- Fonoaudiólogo
- Carga horária: 30 horas semanais
- Remuneração: R$ 1.623,91
- Fonoaudiólogo
- Carga horária: 40 horas semanais
- Remuneração: R$ 2.165,21
- Psicólogo
- Carga horária: 30 horas semanais
- Remuneração: R$ 1.623,91
- Psicólogo
- Carga horária: 40 horas semanais
- Remuneração: R$ 2.165,21
- Médico clínico geral
- Carga horária: 15 horas semanais
- Remuneração: R$ 3.189,58
- Médico clínico geral
- Carga horária: 40 horas semanais
- Remuneração: R$ 8.505,55
- Médico - para atendimento pediátrico
- Carga horária: 15 horas semanais
- Remuneração: R$ 3.189,58
- Médico - para atendimento pediátrico
- Carga horária: 40 horas semanais
- Remuneração: R$ 8.505,55
- Médico - para atendimento ginecológico
- Carga horária: 15 horas semanais
- Remuneração: R$ 3.189,58
- Médico Médico - para atendimento ginecológico
- Carga horária: 40 horas semanais
- Remuneração: R$ 8.505,55