38 concursos públicos e seleções abertos com salários de até R$ 30 mil

Prefeituras, conselhos regionais, universidades e unidades do Ministério Público. Estes são apenas alguns órgãos que estão com inscrições abertas em todo país para ingresso na carreira pública. São pelo menos 38 concursos públicos ou seleções temporárias com oportunidades para cargos de todos os níveis de escolaridade.
No Espírito Santo, as prefeituras de Alto Rio Novo, Serra, Vila Pavão e Água Doce do Norte abriram editais para a contratação de temporários.
Ainda no Estado, a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) tem 34 vagas para servidores efetivos e o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) vai contratar professor substituto para o campus de Cachoeiro de Itapemirim.
Nas Forças Armadas há quatro editais em aberto, sendo dois na Marinha e dois no Exército. Veja outros concursos abertos abaixo.