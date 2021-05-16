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Aos estudos

38 concursos públicos e seleções abertos com salários de até R$ 30 mil

Há vagas em prefeituras, conselhos regionais, universidades e unidades do Ministério Público pelo país. No Espírito Santo, os municípios de Alto Rio Novo, Serra, Vila Pavão e Água Doce do Norte publicaram editais

Publicado em 16 de Maio de 2021 às 20:40

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

16 mai 2021 às 20:40
gabarito de provas de concurso
Prova de concurso público Crédito: Pinterest
Prefeituras, conselhos regionais, universidades e unidades do Ministério Público. Estes são apenas alguns órgãos que estão com inscrições abertas em todo país para ingresso na carreira pública. São pelo menos 38 concursos públicos ou seleções temporárias  com oportunidades para cargos de todos os níveis de escolaridade.
Os salários podem chegar a R$ 30.404 no Ministério Público do Amapá. O certame visa contratar promotores de Justiça e os interessados podem se inscrever até 19 de maio. Em Goiás, o Tribunal de Justiça vai selecionar 52 juízes substitutos, com remuneração de R$ 28,8 mil.

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No Espírito Santo, as prefeituras de Alto Rio Novo, Serra, Vila Pavão e Água Doce do Norte abriram editais para a contratação de temporários.
Ainda no Estado, a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) tem 34 vagas para servidores efetivos e o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) vai contratar professor substituto para o campus de Cachoeiro de Itapemirim.
Nas Forças Armadas há quatro editais em aberto, sendo dois na Marinha e dois no Exército. Veja outros concursos abertos abaixo.

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