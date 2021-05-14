Prefeitura da Serra abre seleção para contratar médicos temporários

A Prefeitura da Serra está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado de médicos. A jornada de trabalho é de 20 horas semanais e a remuneração varia de R$ 3.376,46 e R$ 5.783,91, mais auxílio-alimentação de R$ 350 A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva, que será acionado conforme a necessidade da Secretaria Municipal da Saúde.
As oportunidades são para os seguintes cargos, distribuídos nas modalidades diarista ou plantonista, sendo eles: médico - clínico geral, médico - ginecologista obstetra, médico - pediatra e médico - psiquiatra. Para participar, os interessados precisam ter especialização na respectiva área do cargo pleiteado. A seleção tem caráter de urgência, para atender às necessidades de excepcional interesse público do município.
As inscrições podem ser feitas até as 12h do dia 18 de maio de 2021, no site da prefeitura. O resultado está previsto para se divulgado no dia 21 de maio.
O processo seletivo contará com apenas uma etapa, a análise de títulos. Os contratos terão a validade de 12 meses, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.