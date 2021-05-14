Prefeitura da Serra abre seleção para contratar médicos temporários

As oportunidades são para os seguintes cargos, distribuídos nas modalidades diarista ou plantonista, sendo eles: médico - clínico geral, médico - ginecologista obstetra, médico - pediatra e médico - psiquiatra. Para participar, os interessados precisam ter especialização na respectiva área do cargo pleiteado. A seleção tem caráter de urgência, para atender às necessidades de excepcional interesse público do município.