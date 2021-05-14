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1.500 vagas

Polícia Federal confirma aplicação de provas no dia 23 de maio

Candidatos poderão conferir os locais de realização dos exames no dia 18 de maio; resultado está previsto para ser divulgado no dia 11 de junho

Publicado em 14 de Maio de 2021 às 11:22

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

14 mai 2021 às 11:22
Agentes de Polícia Federal
Agentes de Polícia Federal investigam ações criminosas na Assembleia do Amapá Crédito: Agência de Notícias da Polícia Federal/ Divulgação
As provas objetiva e discursiva do concurso público da Polícia Federal estão confirmadas para serem aplicadas no dia 23 de maio de 2021. O comunicado com o novo cronograma do certame foi publicado nesta sexta-feira (14) no site do Cebraspe, empresa responsável pela seleção.
Os locais dos testes serão divulgados a partir do próximo dia 18, no endereço eletrônico da organizadora. A consulta será individual. Os exames vão ocorrer nas 26 capitais, além do Distrito Federal, podendo ter novos locais de acordo com a demanda de inscritos. O total de participantes no certame ainda não foi divulgado.
Os candidatos aos cargos de agente, escrivão e papiloscopista farão os exames objetivos e discursivos a partir das 14 horas e eles terão 4 horas e 30 minutos para resolver as questões. Já as provas para delegado ocorrem em dois turnos. Na parte da manhã, a partir das 8 horas, haverá exame objetivo, com 3 horas e 30 minutos de duração. A tarde, a partir das 15 horas, será a vez dos testes discursivos, com o duração de 5 horas.
O comunicado do Cebraspe ainda traz uma série de medidas para evitar a transmissão do novo coronavírus, como uso obrigatório de máscaras, aferição de temperatura e distanciamento social.

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Os gabaritos preliminares da prova objetiva e do padrão preliminar de respostas das discursivas serão divulgados no dia 25 de maio, a partir das 19 horas. Os candidatos que não concordarem poderão entrar com recurso nos dias 26 e 27 deste mês. O resultado final do exame objetivo e provisório da discursiva está previsto para ser divulgado no dia 11 de junho.
Inicialmente as provas da PF estavam marcadas para o dia 21 de março, mas foram adiadas por conta da pandemia do novo coronavírus. O certame tem como objetivo preencher 1.500 vagas. A remuneração varia de R$ 12.522,50 a R$ 23.692,74.

CONFIRA AS PRINCIPAIS DATAS DO CONCURSO

  • Aplicação das provas objetiva e discursiva: 23 de maio
  • Divulgação dos gabaritos preliminares das prova objetiva e do padrão preliminar de respostas das discursivas: 25 de maio, a partir das 19 horas
  • Prazo para recurso: 26 e 27 de maio
  • Resultado final da prova objetiva e provisório da discursiva: 11 de junho
  • Resultado final da prova discursiva e convocação para o Teste de Aptidão Física (TAF): 29 de junho
  • Aplicação do TAF: 3 e 4 de julho
  • Resultado final do TAF e convocação para preenchimento da FIC e para avaliação médica: 23 de julho
  • Realização da avaliação médica (presencial): 7 e 8 de agosto
  • Aplicação da prova oral (delegado: 23 e 24 de outubro
  • Aplicação da prova prática de digitação (escrivão): 24 de outubro
  • Resultado final da primeira etapa do concurso e convocação para matrícula no curso de formação: 21 de dezembro

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