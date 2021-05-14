Polícia Federal confirma aplicação de provas no dia 23 de maio

Os candidatos aos cargos de agente, escrivão e papiloscopista farão os exames objetivos e discursivos a partir das 14 horas e eles terão 4 horas e 30 minutos para resolver as questões. Já as provas para delegado ocorrem em dois turnos. Na parte da manhã, a partir das 8 horas, haverá exame objetivo, com 3 horas e 30 minutos de duração. A tarde, a partir das 15 horas, será a vez dos testes discursivos, com o duração de 5 horas.