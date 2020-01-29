Como estudar informática para concursos públicos?

Estudar para concurso público não é fácil, pois o conteúdo exigido nas provas é bastante extenso. Para quem não tem experiência em algumas áreas, como a de informática, é preciso conhecer algumas dicas para tornar a preparação mais prática.
O professor de informática e subsecretário de tecnologia da Prefeitura de Vila Velha, Marcelo Leal, destaca que a disciplina está presente em quase todos os processos seletivos, mas que a maneira de estudar para cada um deles vai depender da carreira escolhida e da banca responsável pela seleção.
O candidato tem que estar por dentro do Pacote Office, ferramentas do Word, na parte de editor de textos, e do Excel, com planilhas eletrônicas. O sistema operacional Windows também é conteúdo certo nos exames.
"A cobrança é um pouco diferente para cada organizadora. Uma boa maneira de conhecer cada uma delas é resolver questões de provas anteriores. É bom lembrar que algumas instituições já têm suas bancas pré-definidas, como Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal que sempre fazem processos seletivos com o Cebraspe e tribunais federais com Fundação Carlos Chagas. Assim, candidato pode ir conhecendo cada macete"
ALGUMA DICAS DE ESTUDO
Concurso-alvo
- Não adianta atirar para todos os lados. É preciso ter foco, objetivo e definir qual carreira você quer seguir. É bom lembrar que os conteúdos mudam de acordo com o perfil e o nível de escolaridade. Assim, é possível estudar de forma direcionada.
- O candidato precisa conhecer a banca que ficará responsável pela aplicação das provas. Cada uma delas, costuma cobrar o conteúdo de maneira diferente. A melhor forma de ter esse conhecimento é fazendo muitas provas antigas. Assim, será possível saber como é o estilo dos exames.
- Conhecer o edital é fundamental, pois é a partir dele que será possível elaborar um cronograma de estudos. Um bom desempenho nesta disciplina pode ser um diferencial.
- Sistemas operacionais, com destaque para Windows;
- Pacote Office, com ênfase em Word e Excel;
- Internet, principalmente temas como navegadores (browsers) e correio eletrônico;
- Segurança da informação
- O Cebraspe, antigo Cespe/UnB, tem como característica forte provas onde o candidato deve marcar verdadeiro ou falso. Essa banca costuma ter uma variedade de palavras, que podem confundir o candidato. Palavras como sempre, nunca ou não devem ter atenção redobrada.
- A Fundação Carlos Chagas (FCC) é uma banca voltada para concurso de tribunais e bancos. As provas são de múltipla escolha e as respostas distribuídas de maneira igualitária.
- São bancas mais técnicas e que costumam se aprofundar mais nos temas.
- Há muito conteúdo na internet e no Youtube, mas é preciso ter cuidado na hora de escolher o material. Dê preferência às aulas de professores que já dão aulas em cursos preparatórios. O mercado também conta com muitos cursinhos on-line, com aulas e material de apoio.