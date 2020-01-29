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Preparação

Como estudar informática para concursos públicos?

Sistema operacional Windows, ferramentas do Word e planilhas do Excel são temas que sempre caem nas provas

Publicado em 29 de Janeiro de 2020 às 12:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jan 2020 às 12:52
Dicas de informática para concursos Crédito: Pixabay
Estudar para concurso público não é fácil, pois o conteúdo exigido nas provas é bastante extenso. Para quem não tem experiência em algumas áreas, como a de informática, é preciso conhecer algumas dicas para tornar a preparação mais prática. 
O professor de informática e subsecretário de tecnologia da Prefeitura de Vila Velha, Marcelo Leal, destaca que a disciplina está presente em quase todos os processos seletivos, mas que a maneira de estudar para cada um deles vai depender da carreira escolhida e da banca responsável pela seleção. 

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O candidato tem que estar por dentro do Pacote Office, ferramentas do Word, na parte de editor de textos, e do Excel, com planilhas eletrônicas. O sistema operacional Windows também é conteúdo certo nos exames.
"A cobrança é um pouco diferente para cada organizadora. Uma boa maneira de conhecer cada uma delas é resolver questões de provas anteriores. É bom lembrar que algumas instituições já têm suas bancas pré-definidas, como Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal que sempre fazem processos seletivos com o Cebraspe e tribunais federais com Fundação Carlos Chagas. Assim, candidato pode ir conhecendo cada macete"
Marcelo Leal - Professor de informática

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ALGUMA DICAS DE ESTUDO

Concurso-alvo
  • Não adianta atirar para todos os lados. É preciso ter foco, objetivo e definir qual carreira você quer seguir. É bom lembrar que os conteúdos mudam de acordo com o perfil e o nível de escolaridade. Assim, é possível estudar de forma direcionada.
Banca
  • O candidato precisa conhecer a banca que ficará responsável pela aplicação das provas. Cada uma delas, costuma cobrar o conteúdo de maneira diferente. A melhor forma de ter esse conhecimento é fazendo muitas provas antigas. Assim, será possível saber como é o estilo dos exames.  
Edital
  • Conhecer o edital é fundamental, pois é a partir dele que será possível elaborar um cronograma de estudos. Um bom desempenho nesta disciplina pode ser um diferencial. 
O que mais cai nas provas
  • Sistemas operacionais, com destaque para Windows;
  • Pacote Office, com ênfase em Word e Excel;
  • Internet, principalmente temas como navegadores (browsers) e correio eletrônico;
  • Segurança da informação
Cebraspe
  • O Cebraspe, antigo Cespe/UnB, tem como característica forte provas onde o candidato deve marcar verdadeiro ou falso. Essa banca costuma ter uma variedade de palavras, que podem confundir o candidato. Palavras como sempre, nunca ou não devem ter atenção redobrada. 
Fundação Carlos Chagas
  • A Fundação Carlos Chagas (FCC) é uma banca voltada para concurso de tribunais e bancos. As provas são de múltipla escolha e as respostas distribuídas de maneira igualitária.
Esaf e FGV
  • São bancas mais técnicas e que costumam se aprofundar mais nos temas. 
Material de apoio
  • Há muito conteúdo na internet e no Youtube, mas é preciso ter cuidado na hora de escolher o material. Dê preferência às aulas de professores que já dão aulas em cursos preparatórios. O mercado também conta com muitos cursinhos on-line, com aulas e material de apoio. 
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