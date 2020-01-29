Como estudar informática para concursos públicos?

"A cobrança é um pouco diferente para cada organizadora. Uma boa maneira de conhecer cada uma delas é resolver questões de provas anteriores. É bom lembrar que algumas instituições já têm suas bancas pré-definidas, como Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal que sempre fazem processos seletivos com o Cebraspe e tribunais federais com Fundação Carlos Chagas. Assim, candidato pode ir conhecendo cada macete"